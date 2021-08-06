У Bellingcat відповіли на звинувачення Росії у зв'язках зі спецслужбами Заходу: це абсурд Христо Грозєв зажадав доказів

23:12, Вчора

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" відповів на звинувачення у співпраці Bellingcat зі спецслужбами Великої Британії та інших країн Заходу.

Коментуючи відповідну заяву начальника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, Христо Грозєв зазначив:

"Якщо в Наришкіна є така інформація, він дуже легко може її опублікувати й знищити Bellingcat. Тому що єдине, за рахунок чого існує Bellingcat досі, і через що нас цитують і наші дослідження навіть стають основою для розслідування правоохоронними органами в різних країнах, це те, що люди вірять у наші процеси - як ми самі добуваємо інформацію, як ніхто не може її зіпсувати дорогою до публікації".

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За його словами, якщо Наришкін, який управляє найбільшою розвідкою у світі з бюджетом майже 2 млрд доларів, не може це довести, значить у нього цієї інформації немає.

"Він сам сказав, що ґрунтує цю інформацію не на даних, а на якомусь відчутті. Але це повний абсурд. Не знаю як відповісти навіть... з відчуттями не можна сперечатися", - додав розслідувач Bellingcat.

Нагадаємо, що Bellingcat — це сайт журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел (OSINT). Bellingcat публікує результати розслідувань як професійних так і громадянських журналістів щодо зон бойових дій, порушень прав людини, злочинів проти людства та злочинності.

Найбільш резонансні розслідування Bellingcat стосуються участі Росії у війні на сході України, збиття на Донбасі малайзійського "Боїнга" MH17, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що Bellingcat використовує в розслідуваннях фальшиву і неперевірену інформацію, а до складу цієї групи входять колишні співробітники спецслужб, які за гроші готові виконати будь-яке завдання.