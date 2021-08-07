Очевидиця про масштабні пожежі в Греції: ходять чутки, що це підпали Греки вдячні, що Україна відправила на допомогу своїх пожежників

17:04, Сьогодні

Греція продовжує потерпати від лісових пожеж на фоні аномальної спеки, вогонь дістався деяких районів Афін. Водночас греки вдячні Україні за допомогу у боротьбі зі стихією.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня ради правління Асоціації "Українсько-грецька думка" Олена Хіміч.

"Я зараз на півдні Афін, тут аномальна спека, але небо затягнуте димом, сонця не видно. Вогонь вже дістався районів, які досить близько від центру. Я не чула, щоб грецька влада визначилася на 100% стосовно причини пожеж, ліс сухий зараз, можуть бути й природні причини займання. Але також виловили й декількох паліїв. У самому центрі Афін зловили жінку з афганським паспортом, вона підпалила, але вже загасили, це вже в центрі. Я не можу робити висновки, що мають місце теракти, але ходять чутки, що це підпали", - сказала вона.

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Водночас, зауважила Хіміч, греки дуже вдячні, що Україна відправила своїх пожежників на допомогу.

"Також хочу сказати, що люди дуже допомагають, волонтери їдуть рятувати тварин, які залишились після евакуації людей. Три великі мережі супермаркетів у Греції беруть участь у допомозі, відправляють фури. Люди в готелях безплатно приймають у себе постраждалих від трагедії, допомагають речами, їжею", - додала вона.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Зазначимо, що Греція потерпає від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди.

Заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас повідомив, що за липень у Греції сталося 1584 лісові пожежі. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс раніше вказав, що Греція зіткнулася з найсильнішою з 1987 року спекою, пише "Інтерфакс".

Президент України Володимир Зеленський розпорядився допомогти Греції й відправив туди літак із сотнею рятувальників. Оплатила переліт компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.

Грецькі ЗМІ повідомляли, що пожежі в окремих районах Греції, зокрема на острові Евбея і в передмістях Афін, зруйнували або пошкодили понад 200 будинків.

Через пожежі страждає і сусідня Туреччина. Там стихійне лихо призвело до загибелі восьми осіб.