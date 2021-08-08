Удар по фашистській диктатурі Лукашенка — журналіст про втечу спортсменки Іван Яковина розповів, чому втеча Тимановської викликала гостру реакцію влади Білорусі

19:48, Сьогодні

Втеча спортсменки Христини Тимановської — це удар по диктатурі президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку заяву зробив журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24"

"Поточного тижня Білорусь не сходить з перших шпальт і сюжетів міжнародних телепрограм. Чому? Мені здається, там зараз щось назріває. Спочатку відбулася драматична втеча білоруської спортсменки Тимановської з Олімпіади в Токіо. Після її викриття відразу двох білоруських тренерів назавжди відлучили від Олімпіади. Крім того, Міжнародний олімпійський комітет зараз збирається і зовсім викинути офіційну білоруську владу з міжнародного білоруського руху, повністю усунути лукашенківську Білорусь від спорту", — сказав він.

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Яковина розповів, як реагує на ситуацію білоруська влада.

"Державне білоруське телебачення зараз біснується, просто божеволіє. Річ у тому, що для будь-якої фашистської диктатури, культ фізичної сили, атлетизму, спорту — це завжди дуже важлива історія. Згадайте хоча б сталінські паради фізкультурників і гітлерівську Олімпіаду в Берліні. Для Путіна теж суперважливою була перемога на Олімпіаді в Сочі. Для Лукашенка спорт — те саме, це справжнісінька війна, він вважає спортсменів ідеологічними солдатами. Якщо хтось із них втікає, то для нього це — справжня зрада, удар, подія, яка перекриває всі його пропагандистські промови про те, що в Білорусі все в порядку. Він вважає, що створив для білоруських спортсменів ідеальні умови, тому просто не може пережити, коли його кидають, від нього втікають, не слухаються. Це типовий спосіб мислення фашистського диктатора", — сказав він.

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Христина Тимановська — білоруська легкоатлетка, спеціалістка з бігу на короткі дистанції. Виступала за збірну Білорусі з легкої атлетики з 2015 року, чемпіонка Універсіади в Неаполі, переможниця та призерка першостей національного значення, учасниця низки великих міжнародних турнірів, в тому числі чемпіонату світу в Досі. Майстер спорту Республіки Білорусь міжнародного класу.

Тимановська потрапила в скандал після того, коли критично висловилася на адресу білоруського спортивного керівництва на Олімпіаді в Токіо. За інформацією ЗМІ, її намагалися силою вивезти до Білорусі з Японії, проте спортсменка попросила захисту в Японії. Пізніше вона отримала польську гуманітарну візу.