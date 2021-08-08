Без Росії режим Лукашенка довго не протягне — журналіст Іван Яковина розповів, чому влада Білорусі скоро може залишитися на мілині

21:53, Сьогодні

Без допомоги Росії режим президента Білорусі Олександра Лукашенка не зможе втриматися — про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Зараз Лукашенко керує своєю країною в надзвичайному режимі, всі сили, ресурси йдуть на КДБ, міліцію, чиновників, прокуратуру. Економікою фактично ніхто не займається, бізнес там майже повністю знищений. В умовах надзвичайного стану економікою займатися навіть не планується, тому без допомоги з боку Росії режим Лукашенка взагалі не зможе протягти. Якщо ж у нього закінчаться гроші, то все закінчиться набагато швидше", — сказав він.

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Литва може залишити білоруську економіку без грошей, вважає журналіст.

"Зараз Лукашенко наражається на дуже жорсткі економічні санкції з боку Литви. Лукашенко нині тисячами завозить до Мінська літаками біженців із Іраку, Сирії, інших неблагополучних країн, потім фактично за допомогою прикордонників переправляє цих людей на той бік. Таким чином він мстить Європі за введені проти нього санкції. Цей сюжет вже теж потрапив в усі світові новини. Тому що дуже дивно, коли держава починає себе вести фактично як кримінальне угруповання, і заробляти на нелегальному переправленні людей через кордон. Але, Лукашенко, мабуть, забуває, що Литва, литовське місто Клайпеда — це головні, практично єдині морські ворота для його експорту у світі. Якщо литовці зараз розлютяться за все ці викрутаси та закриють цей порт для білоруського експорту, то білоруська економіка моментально залишиться взагалі без грошей. Я не розумію, чому й досі литовці не відрізали Лукашенка від експорту. Ймовірно, вони чекають, що потік біженців стане ще більшим", — сказав він.

Нагадаємо, уряд Литви оголосив про екстремальну ситуацію через наплив мігрантів, які нелегально перетинають литовсько-білоруський кордон. Також у Литві почалося будівництво стіни на кордоні з Білоруссю — таким чином намагаються стримати потік нелегальних мігрантів.

Нашестя мігрантів у Литві вважають гібридною агресією Білорусі, оскільки в організації каналів міграції прямо або опосередковано беруть участь білоруські відомства.

Журналіст з Литви Аудрюс Сяурусявічус раніше заявив, що з вини влади Білорусі через наплив мігрантів Литва стала "гарячою точкою" на кордоні Євросоюзу.