Лукашенко наговорив собі на Гаагу — речниця Тихановської Анна Красуліна розповіла, як Лукашенко підвищує ставки в боротьбі з опозицією

15:39, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко все більше ескалює насильство, заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речниця глави опозиції Білорусі Світлани Тихановської Анна Красуліна.

"Не знаю, що він там говорить, кажуть, свідчить проти себе, що був готовий запросити російські війська, якщо раптом станеться силове протистояння. Але зараз собі наговорить на Гаагу, все нормально. У нього немає хороших ходів, йому доводиться ескалювати насильство все більше і більше, і це шлях в нікуди. Ми розуміємо, що найближчим часом він змушений буде здавати крісло президента", — сказала вона.

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За словами Красуліної, все більше людей отримують сигнали про те, що їх можуть почати переслідувати.

"З кожним днем Лукашенко повинен продовжувати насильство і репресії, бо якщо він зупиниться, то, значить, слабак, по-перше. По-друге, тут же виникнуть демонстрації та марші. Кожен день він повинен постійно піднімати ставки. Він їх щодня підвищує, і що відбувається? Він зачепив вже всіх, включаючи журналістів, тепер зачіпає спортсменів, які не мали ніяких особливих політичних амбіцій, просто хотіли, щоб їх поважали, просто дівчина покритикувала своє спортивне начальство, причому справедливо. І отримала неадекватну відповідь. Це означає, що всі спортсмени отримали сигнал: спорт не поза політикою, кожен з вас може бути викрадений і поміщений за ґрати", — сказала вона.

Доповнимо, 9 серпня Олександр Лукашенко провів зустріч з журналістами, на якій прокоментував зокрема й інцидент з бігункою Христиною Тимановською на Олімпіаді в Токіо. "Вона б сама це не зробила, якби нею не керували. Тимановська з Токіо зв'язалася зі своїми дружками в Польщі. Їй сказали:" Приїдеш в аеропорт, біжи до поліцейських і кричи, що тебе привезли співробітники КДБ", — заявив Лукашенко.

Також Лукашенко висловився про вбивство у Києві білоруського активіста Віталія Шишова. "Ну, ось як його прізвище — який повісився? — Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Він для нас був ну просто ніхто", — сказав він. Також Лукашенко заявив, що Шишов перебував в Україні "та його підтримували спецслужби України", тому Україна повинна розслідувати його смерть.