Лукашенко може стати "білоруським Кадировим" – ексрадник Путіна "Лукашенко і Путін постійно говорять про інтеграцію, але кожен має на увазі різні речі", - сказав Ілларіонов

10:30, Сьогодні

Президент Росії може запропонувати Олександру Лукашенку об'єднання Білорусі та Росії, тоді Лукашенку буде відведена роль «білоруського Кадирова».

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

«Лукашенко і Путін постійно говорять про інтеграцію, але кожен має на увазі різні речі. Лукашенку зрозуміло, що реалізація інтеграції Росії та Білорусі в одне утворення означає, що він перестає виконувати ті функції, які виконує. Максимум, на що він може розраховувати – щось схоже на позицію Рамзана Кадирова в Чечні», - зазначив Ілларіонов.

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«Ось зразок того, що Путін міг би запропонувати Лукашенку, полягає в тому, що «наші держави об'єднуються, а на цей час особисто Олександр Григорович Лукашенко отримує пост Рамзана Ахматовича Кадирова, тільки в Мінську». Незважаючи на весь опір, який Лукашенко цьому чинить, крок за кроком він разом з Путіним просувається до здійснення такого варіанту», – додав ексрадник Путіна.

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Союзна держава складається з Російської Федерації та Республіки Білорусь, яка була утворена 8 грудня 1999 року з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором. Спочатку Союзна держава мала на меті об’єднання обох країн, і як така Союзна держава у запланованому остаточному вигляді мала б структуру подібну до конфедерацій чи політичних уній. Однак обидві країни досі зберігають свою незалежність.

Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на пресконференції 9 серпня підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії Володимира Путіна і заявив про розрив відносин з Україною:

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною. Фактично відносини можуть тривати, але те, що він сказав на адресу України і українського президента, робить неможливими будь-які контакти на рівні перших осіб".