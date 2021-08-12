Лукашенка не можна штовхнути до Путіна, бо він вже там – ексміністр Олександр Лукашенко не зміг втримати самостійність, вважає Павло Клімкін

00:00, Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко загнав себе в пастку і потрапив у повну залежність від президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я вважаю Білорусь дружньою країною. У мене дуже велика симпатія до білорусів. А от стосовно Лукашенка – він уже наробив і наговорив, він звичайний диктатор. Лукашенко до певного моменту намагався втримати певну самостійність. І я був проти того, щоб заганяти Лукашенка в глухий кут. А тепер Лукашенко сам загнав себе. Спочатку він перетворюється на повітряного пірата, і це бачить весь світ. А тепер він ганяв літаки з Іраку, і потоком людей на кордон з Литвою. Ну якщо ти вже диктатор, не опускайся до таких дріб'язкових речей. Руку йому подавати більше ніхто не буде. Тепер він не самостійний. Захід не штовхає Лукашенка до Путіна? Вже все, до побачення, він у Путіна", - сказав Клімкін.

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За словами ексміністра, Лукашенка не можна штовхнути до Путіна, бо "він вже там".

"Він зараз фінансово повністю залежить від Путіна. Якщо не буде допомоги від Росії... Подивіться на білоруський бюджет – економіка в принципі вже не працює. Вона майже залежить від Росії", - підкреслив він.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на пресконференції 9 серпня звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Також він висловив упевненість, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", - сказав Ілларіонов.

Своєю чергою, позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович не погодився, що Олександр Лукашенко остаточно став на бік Володимира Путіна.

"Ні, він маневрує, Крим він не визнав, він торгує з Україною, пообіцяв нас поставити на коліна, а потім сказав: ну, взагалі 6 млрд товарообіг, тому не будемо гарячкувати. Якщо йдеться про конкретну пресконференцію, то забагато емоцій. Якщо йдеться про геополітичну перспективу – поки він тримає це, йому вигідніше як розумній людині перебувати зараз у стані, коли залишається простір для маневру. Зокрема Україна для нього може бути допоміжною в перемовинах з ЄС. А маневр йому потрібен, щоб не бути остаточно поглиненим Путіним", - сказав Арестович.