У Заходу увірвався терпець після цього кроку Лукашенка: Клімкін сказав після якого До цього кроку у Лукашенка зберігалась можливість маневру у стосунках з Заходом, сказав ексголова МЗС України

12:03, Сьогодні

Привезення мігрантів з Іраку і переправлення їх до кордону з Євросоюзом з боку Олександра Лукашенка стало останньою краплею для країн Заходу, після чого з ним ніякої розмови бути не може.

Про це в ефірі програми «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» заявив ексголова МЗС Павло Клімкін.

«У Лукашенка була можливість маневру до того, як він посадив літак (з Протасевичем – ред.), але головне – до того, як він почав займатися тим, що в цивілізованому світі вважається капостю. Тобто почав тягати літаки з Іраку і почав знущатися з мігрантів, надсилаючи їх до Литви. Наскільки я знаю, багато наших партнерів вважають це останньою краплею, після якої з Лукашенком ніякої розмови бути не може. Таке політичне рішення на сьогодні є», – заявив Клімкін.

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Нагадаємо, колишній редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка Росії Софія Сапега були затримані 23 травня після того, як літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку в Мінську. Після інциденту з літаком Європейська Рада вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти посадовців та державних установ Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

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Лукашенко на нараді з питань ситуації на кордоні 5 серпня доручив силовикам посилити роботу щодо охорони державного кордону та запобігання фактам його порушення.

Раніше в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко заявив, що Олександр Лукашенко закрив кордон Білорусі через проблеми, які створив сам собі, зокрема через мігрантів, які прямують до Литви через Білорусь:

«Основний адресат сьогоднішнього спічу Лукашенка - це Литва, тому що коли Лукашенко створював на білорусько-литовському кордоні міграційну кризу, залучаючи мігрантів з Іраку та інших країн, він не був готовий до того, що цих людей завернуть, і вони потраплять у саму Білорусь. І всі ті проблеми, які Лукашенко хотів створити Євросоюзу, він створить сам собі. Власне, звідси ця ідея закрити кордон. Коли Лукашенко каже, що треба не пустити в Білорусь нелегальних мігрантів з боку Литви, він забуває, звідки вони там взялися. Неначе іракці літаками прилітають до Литви й звідти поспішають у Білорусь. Якщо Лукашенко не хоче нелегальних мігрантів, то достатньо не пускати їх до Білорусі».