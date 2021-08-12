У Росії повна істерика через заяву Резнікова - журналіст Ігор Яковенко назвав інформацію в пропагандистських російських ЗМІ ахінеєю

15:30, Сьогодні

У російських пропагандистських ЗМІ панує "повна істерика" через заяву українського міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про можливість розміщення підрозділів США на території України. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

"Щодо реакції Кремля я поки не знаю. А що стосується російського інформаційного шуму на російських каналах ненависті, то реакція вже була, вчора це була повна істерика. Там йшлося про те, що спроба розмістити американські війська в Україні означатиме наражати Україну на небезпеку, що є безумовною ахінеєю, оскільки небезпекою є незахищеність України", - сказав журналіст.

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Яковенко вважає інформацію, яка розповсюджується на російських каналах, провокацією.

"Зрозуміло, що на цю ініціативу Резнікова Росія реагує вкрай болісно. Звичайна мантра, що, розміщуючи американські війська, Україна стає вразливою для удару у відповідь, що є безумовною провокацією. Тому що ми знаємо, що коли українська територія незахищена, як це було в ситуації з Кримом і Донбасом, вона якраз знаходиться в небезпеці", - сказав журналіст.

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Нагадаємо, що Резніков, перебуваючи в США, заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє". Ситуацію з можливістю розміщення військ США в Україні експерти коментують по-різному: одні вважають, що Байден ніколи на це не піде, інші - що слова Резнікова є інформаційним посилом для влади США, щоб подумати про реалізацію такої ініціативи.

Нардеп з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев вважає, що можливе розміщення військ США вимагає ретельного дослідження, щоб не отримати неадекватну реакцію Росії. "Ми повинні розуміти, що ніякий крок не відбувається сам по собі, він створює ланцюгову реакцію нашого агресивного північного сусіда, який може бути певною мірою неадекватним. Бази на території України може ще не бути, але неадекватні дії вже можуть початися", - сказав депутат.