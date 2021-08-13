Лукашенко сам проти військ Росії — аналітик про загрозу для України Вадим Можейко розповів, наскільки непохитна позиція Лукашенка не використовувати територію Білорусі проти України

12:31, Сьогодні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не дасть використовувати територію проти України з військової точки зору, заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Цю заяву прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко.

"Лукашенко завжди розумів і, я думаю, як і раніше розуміє, що якщо на територію Білорусі масово зайдуть російські війська, і не просто один раз на навчання, а більш-менш постійно, то насамперед це загрожуватиме владі самого Лукашенка, тому що тоді де-факто територію Білорусі контролюватиме російська армія, а влада Лукашенка буде досить номінальною. Звичайно, саме тому Лукашенко проти серйозних російських військових баз або чогось подібного. Не тому, що Лукашенко любить Україну і піклується про український суверенітет, а тому що думає про свою загрозу. Мені здається, це основний аргумент", — сказав він.

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При цьому, за словами експерта, виключати загрозу не можна.

"Безумовно, це не скасовує того, що в якійсь критичній ситуації є ризик, і його не можна виключати, і події останнього року підсилюють, на жаль, ризик використання білоруської території проти України", — сказав він.

Нагадаємо, на пресконференції 9 серпня Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, яких потім переправляють у Білорусь. Він також зазначив, що разом з президентом Росії Володимиром Путіним міг би поставити Україну "на коліна".

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко загнав себе в пастку і потрапив у повну залежність від президента Росії Володимира Путіна.

"Лукашенко сам загнав себе. Спочатку він перетворюється на повітряного пірата, і це бачить весь світ. А зараз він ганяв літаки з Іраку, і потоком людей на кордон з Литвою. Ну якщо ти диктатор, то не опускайся до таких дріб'язкових речей. Руку йому подавати більше ніхто не буде. Тепер він не самостійний. Захід не штовхає Лукашенка до Путіна? Вже все, до побачення, він у Путіна", — сказав він.