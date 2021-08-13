В Німеччині у шпигуна Росії знайшли шеврон "Беркуту": подробиці скандалу Російський агент не був схожий на персонажа класичних шпигунських фільмів

17:10, Сьогодні

У Німеччині в британському посольстві спіймали агента Росії, який передавав Кремлю секретну інформацію. При обшуку в нього вдома виявили шеврон підрозділу "Беркут", радянську символіку та книги з військової історії Росії.

Подробиці скандалу розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український журналіст з Німеччини Олександр Голубов.

"Він фізично знаходився у Німеччині, але шпигував у британському посольстві. Ця людина, яку спіймали німецькі правоохоронці, була охоронцем британського посольства і, відповідно, передавала секретну інформацію, як писала про це принаймні газета Bildt, зокрема про антитерористичні зусилля британських спецслужб у Німеччині... Німці споглядають на це трошки іронічно, тому що йдеться не про безпековий провал німецьких спецслужб і держави, а про провал батьківщини Джеймса Бонда, так би мовити. Власне, Джеймс Бонд згадується у деяких публікаціях, зокрема бульварної преси", - розповів журналіст.

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Як розповів Голубов, затриманий шпигун проживав у Потсдамі в невеличкій квартирі в досить скромних умовах, і журналісти біля його житла "не побачили "Астон Мартін", а побачили лише "Форд Фієста". За його словами, помітно, "що це явно не шпигун з класичних шпигунських фільмів".

Оцінюючи можливий "український слід" скандалу, журналіст зазначив:

"Україна тут дуже побіжно – лише шевроном "Беркуту". Тому я не думаю, що Україні взагалі варто якось на це реагувати. Це лише говорить хіба що про душевний та інтелектуальний стан людини, яка займалася шпигунством на користь Росії. У цьому випадку, вірогідно, що вона робила це дійсно з ідейних міркувань, а не меркантильних. Втім, з цим мають розбиратися правоохоронці та люди, які цікавляться конкретно цією сферою".

За його словами, подібні шпигунські скандали є буденною історією – "подібне відбувається постійно, шпигунів ловлять, обмінюють, якщо цінні, або забувають, якщо не дуже".

Нагадаємо, політолог Олег Лісний в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про необхідність проведення для українських спецслужб "профілактики" щодо російських шпигунів. За його словами, спецслужби повинні показувати якомога більше результатів своєї роботи.

"Це профілактика. Щоб той, кому там платять 300 доларів за те, щоб він щось зробив, розумів, що він може сісти на 8-10 років, і про це думав. Треба обов’язково показувати завершений процес – зловили, розповів (на камеру – ред.), щоб з них не робили героїв, що ніби він мовчить і нікого не здає", - наголосив Лісний.

Раніше Служба безпеки України виявила чиновника одного з міністерств, який передавав секретні документи стороннім особам.