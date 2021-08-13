Росія визнає своїми бандитів, яких судили в Гаазі — політик про заяву Шойгу Леонід Гозман прокоментував заяву російського міністра оборони

19:00, Сьогодні

Російська влада показала, що бандити для неї свої — про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив російський опозиційний політик Леонід Гозман. Так він прокоментував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що він пишається знайомством з сербськими діячами, засудженими Гаазьким трибуналом.

"Крім демонстрації "найвищого інтелекту" нашого міністра оборони, тепер ще й першого номера в списку "Єдиної Росії", оце ще що — вони показують, з ким вони. Вони показують, що так, ми з цими людьми. Ці люди — наші люди", — заявив він.

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За словами Гозмана, влада РФ не цінує своїх громадських діячів, проте дружить з чужими злочинцями.

"Сьогодні ми прощаємося з Сергієм Адамовичем Ковальовим — видатним радянським правозахисником, який пройшов табори, дуже багато зробив. Він був тричі депутатом російського парламенту, першим омбудсменом Росії. Так ось, ніхто з діячів російської держави не висловив співчуття. Польський посол зачитав телеграму від президента Польщі, німецький посол і так далі. Але російська держава визнає своїми бандитів, яких судили в Гаазі, і не хоче ідентифікувати себе зі справжніми героями Російської Федерації. Ось така у нас зараз держава", — сказав він.

Нагадаємо, Шойгу заявив, що йому "поталанило і пощастило" працювати разом зі Слободаном Мілошевичем, а також Радованом Караджичем і Ратко Младичем, пізніше визнаних винними в геноциді Гаазьким трибуналом. Також він заявив, що найстрашнішою для Росії є не зовнішня, а "внутрішня загроза", і якщо їй не протистояти, в країні може повторитися сценарій Лівії та Югославії.

На це відреагував нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. "Шойгу, не переживай, ми вам щурячі стежки в умовну Аргентину перекриємо, і будете разом з Путіним і всією камарильєю відповідати в Гаазі, на тому ж місці, де сидів Мілошевич", — написав він.