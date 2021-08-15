Таліби будуть створювати світовий халіфат — журналіст про події в Афганістані Іван Яковина розповів, що відбувається в Афганістані і як реагують США

15:23, Сьогодні

Бойовики Талібану заявили про контроль над всією територією Афганістану та увійшли до столиці країни Кабула з усіх боків. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" оглядач-міжнародник Іван Яковина.

"Те, що зараз відбувається в Афганістані, викликає острах і жах, як в самій цій країні, так і в Америці, яка не була готова до такого швидкого падіння афганського уряду. Американці сподівалися, що після 20 років їх присутності в Афганістані, трильйонів доларів і тисяч загиблих там хоча б з'явиться якась подоба державних інститутів і національна армія, яка зможе протриматися кілька років. Але під ударами талібів прозахідна влада Афганістану розвалюється на очах. Таліби вже захопили майже всю країну і головні міста — Герат на заході, Кандагар на півдні, Мазарі-Шаріф на півночі, зараз вони стягнули війська до Кабулу, який знаходиться на сході, очікувалося, що почнеться бій, але талібські війська не йдуть вперед. За інформацією ЗМІ, прямо зараз делегація талібів прибула до Кабула на переговори з президентом Ашрафом Гані про мирну здачу столиці. Всі розуміють, що таліби так чи інакше прийдуть, найрозумніші з Афганістану повтікали. Ті, хто не зумів, скупчилися в Кабулі", — розповів він.

Фото: Reuters

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За словами журналіста, жителів країни чекає крайнє погіршення умов життя.

"Афганці, які 20 років працювали на державу або іноземців, в паніці, вони знають, що таліби розстрілюють майже всіх, кого вони звинувачують у співпраці з режимом, хоча зараз вони обіцяють не мститися. Але все одно тих, хто залишиться жити в Афганістані, чекає самий мракобісний режим з усіх нині можливих на планеті. Там будуть заборонені танці, музика, кінотеатри, книги крім Корану, телебачення, мобільні телефони з екранами, школи для дівчаток, коледжі та вузи для всіх, спорт, навіть асфальтовані дороги, тому що вважається, що вони від диявола, тому що побудовані американцями. Таліби в місцях, які захопили, ламають асфальтовані дороги. На Кабул, який був самим вестернізованим містом, рухається стіна пітьми, варварства в чистому вигляді. Причому порятунку, мабуть, вже немає, національна армія розбіглася, поліція перестала існувати. Американці та НАТО вже точно дали зрозуміти, що не збираються воювати за столицю, максимально швидко вивозять всіх своїх громадян, посольство, в самому посольстві палять документи. До речі, росіяни, які вважають талібів терористами, домовилися з ними, і своє посольство не вивозять", — сказав він.

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Фото: Reuters

Яковина також розповів, як відбувається сприймають в США.

"У США зараз всі говорять, що це схоже на ганебну евакуацію з Сайгона в 1975 році. Республіканці звинувачують Байдена в тому, що він програв найдовшу війну в історії, навіть закликають знову ввести туди війська, щоб не дати Афганістану стати розсадником терору. Зараз у талібів величезна кількість зброї, причому самого останнього американського, і ореол переможців двох імперій — СРСР і США. Вони не приховують, що після перемоги збираються йти на північ, в Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, ці країни, швидше за все, впадуть, там немає сильної армії. Війна, яку свого часу СРСР приніс до Афганістану, повертається вже до тодішнього Радянського Союзу, спочатку в Центральну Азію, а потім, може бути, і в Росію, де теж є мусульманські регіони. Талібам потрібен великий світовий халіфат. Також у них зростає популярність в Пакистані, у якого є ядерна зброя. Я не розумію як тепер можна буде зупинити створення величезної імперії радикального ісламського толку, швидше за все, цей регіон чекають великі випробування, зараз тільки початок", — сказав він

Фото: Reuters

Нагадаємо, наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великих афганські міста, другий і третій за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

В цей час угрупування "Талібан" зупинилася на в'їздах до столиці Афганістану Кабул — це єдине велике місто, який ще контролює офіційна влада. Бойовики почали переговори про мирну зміну влади.

Раніше Іван Яковина заявив, що в Центральній Азії ісламістський рух "Талібан" незабаром може розв'язати велику війну. Дані події порушено України, яка стане одним з маршрутів для потоку біженців з Афганістану до Європи.