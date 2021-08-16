Люди гинуть останню тисячу років — військовий експерт про події в Афганістані Олександр Мусієнко розповів, як реагує світ на захоплення влади в Афганістані талібами

11:56, Сьогодні

Жителі Афганістану намагаються залишити країну після того, як таліби практично захопили владу. Ситуацію прокоментував військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24". Зокрема, він заявив, що інші країни не рятуватимуть афганців.

"Чому їх повинні рятувати США? Вони не громадяни, не співробітники посольств... Люди гинуть в Афганістані останню тисячу років. Світ якось за цим спостерігав, спостерігатиме й тепер. Потрібно розуміти, що Афганістан — це країна з общинно-племінним, феодальним укладом, країна абсолютно відстала. Вони так і живуть — одне плем'я витісняє інше, ось що там відбувається. Люди, які не хочуть жити під впливом одного племені, яке проповідує відверто варварські цінності та відсутність цивілізації, намагаються втекти. Думаю, вони зараз тікають через кордони з Таджикистаном, Узбекистаном, де тільки можна, де ще не встигли закрити кордони. Але ця ситуація перманентна, вона останні років 700 там відбувається", — сказав він.

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Фото: Reuters

Експерт прокоментував слова прессекретаря політичного офісу "Талібану" про те, що війну в Афганістані закінчено, і надалі вони будуватимуть нову державу.

"Наївно думати, що війна в Афганістані закінчилася, тим, хто хоч трошки читав про історію цієї країни. Подивімось новітню історію, 20, 21 століття. Назвімо роки, коли конфлікту не було. Там постійно, на жаль, країну лихоманить", — сказав він.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики ведуть переговори про мирну зміну влади.