Небезпека є й для України — генерал-майор СБУ про "Талібан" Василь Вовк розповів, як перемога талібів в Афганістані вплине на світ

14:01, Сьогодні

Як ситуація в Афганістані може вплинути на безпеку у світі, розповів експерт з держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Звичайно, можуть поширитися (представники "Талібану" по світу — ред.), і це велика небезпека в тому числі для України, тому що не так далеко Україна географічно, як нам здається. Я ще раз нагадаю, що це радикальний ісламістський рух, який на сьогодні начебто обмежується територією Афганістану, але ми розуміємо, що це тільки сьогодні. Можна говорити, що ми за мир і дружбу й не будемо чіпати інші країни, а як буде завтра... "Талібан" — не та організація, довіряти словам якої можна відразу, і навіть після підписання якихось документів. Хоча, звичайно, ніяких документів вони підписувати й не будуть", — сказав він.

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Вовк розповів, що потрібно робити Україні в ситуації, що склалася.

"Питання в тому, що ми повинні сьогодні відстежувати ті прояви або паростки в кожній країні, в тому числі й в Україні, оскільки тут є ті, хто співчуває "Талібану" й радикальним рухам. І на сьогодні в плані забезпечення безпеки України СБУ — а такі можливості у неї є — повинна підняти всіх не те щоб по тривозі, але до вищого рівня саме з цього боку. Звичайно, ми не сьогодні отримаємо відгомони, але через місяць-два можемо мати тут їхніх представників. У них зараз ейфорія від перемоги, потрібно мати це на увазі", — заявив він.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики ведуть переговори про мирну зміну влади.

Тим часом натовпи афганців намагаються покинути країну, вони влаштували стовпотворіння в аеропорту Кабула. Люди навіть пробували полетіти, зачепившись за шасі та інші частини літаків, деякі з них загинули, зірвавшись з літака при наборі висоти.