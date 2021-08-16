Є загроза для Росії: український дипломат про ситуацію в Афганістані "Талібан" не є підконтрольним Росії, зазначив Маркіян Лубківський

17:52, Сьогодні

Ісламістський рух "Талібан", який взяв під контроль Афганістан, є загрозою, зокрема і для Росії, попри те, що Кремль веде діалог з талібами.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Маркіян Лубківський.

"Я думаю, що "Талібан" становить загрозу передусім для сусідніх держав з Афганістаном, зокрема і для Російської Федерації. Я не хочу бути якимсь злим пророком і прогнозувати моменти, пов'язані з терористичними атаками в Російській Федерації, але я думаю, що "Талібан" не є підконтрольним Росії. Це організація, яка діє за правилами - хто платить, той і замовляє музику", - заявив Лубківський.

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На запитання, чому Росія не евакуює посольство в Кабулі, за прикладом США і Великої Британії, дипломат відповів:

"Ми всього не знаємо, мабуть, є якесь "підводне каміння", про яке ми можемо здогадуватись. Треба подивитися 6, 12 або й 24 місяці, як розвиватиметься ситуація".

Зазначимо, що представники угруповання "Талібан", яке визнане в Росії терористичним, в останні роки неодноразово відвідували Москву і вели переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

23 липня Лавров заявив, що таліби - "люди зі здоровим глуздом", пише "РИА Новости".

Міністр нагадав про візит делегації "Талібану" в Москву на початку липня і зустріч представника міністерства з ними. "Вони дуже чітко заявили, що вони не мають ніяких планів створювати проблеми для центральноазіатських сусідів Афганістану, що вони будуть безкомпромісно продовжувати боротися з ІДІЛ, і що вони готові обговорювати з іншими афганцями політичний устрій держави", - заявив глава МЗС РФ.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував конфлікт Росії з "Талібаном". За його словами, талібів нема кому стримувати після того, як американці вийшли з Афганістану.

"Росія й Афганістан залишаються сам на сам, сильна армія "Талібану", величезні гроші, наркотрафік. Мені здається, що в жовтні-листопаді може бути непередбачувана глобальна історія. Може бути дуже спекотно", - заявив журналіст.