Можливі небезпечні реакції для України – екснардеп про загрозу "Талібану" Перемога талібів може кардинально змінити світовий баланс, вважає Андрій Тетерук

18:19, Сьогодні

Захоплення влади в Афганістані угрупуванням "Талібан" у довгостроковій перспективі може мати негативні наслідки для України.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Андрій Тетерук.

"У короткостроковій перспективі для України нічого не зміниться – як була Росія основною зовнішньою загрозою, так і лишається. Але в довгостроковій перспективі заснування терористичною організацією своєї держави може взагалі кардинально змінити світовий баланс. Тепер мусульманський світ може потерпати від впливу "Талібану", який просто буде насаджувати порядок денний, пов'язуючи свій успіх з тим, що вони вигнали США, перемогли Америку. Це може консолідувати всі непорозуміння, які існують у тих організаціях, і об'єднати їх, щоб розповсюджувати свій вплив не лише в Афганістані, а й на весь світ. Тут ми можемо мати дуже небезпечні реакції, включно з територією нашої країни. Тому тут для нас всіх існує певна небезпека від того розвитку подій, який ми зараз спостерігаємо в Афганістані", - розповів екснардеп.

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Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Наразі угруповання "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України.

"Безумовно, погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", — сказав він.