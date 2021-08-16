На Сході формуватиметься "ісламський пояс" – нардеп про події в Афганістані Ситуація в Афганістані буде "переломним моментом", вважає Олена Мошенець

19:01, Сьогодні

Захоплення рухом "Талібан" влади в Афганістані може призвести до створення в Азії "ісламського поясу", що матиме наслідки для всього світу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Ситуація в Афганістані буде певним переломним моментом, вона вже є. Це певний лакмус щодо того, як надалі розвиватиметься світова спільнота. На мою думку, на жаль, можливі такі тренди, які свідчитимуть про те, що Талібан буде поглиблюватись, буде адаптуватись до сучасних умов, і буде формуватись так званий "ісламський пояс" на Сході. Це дуже важливий момент, тому що ми знаємо, що за релігійними ознаками ця влада має певну специфіку, що відрізняється від західного світу", - сказала Мошенець.

Читайте також: Таліби в Афганістані й вплив на Україну — що говорять експерти та політики

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Наразі угруповання "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України.

"Безумовно, погіршення безпекової ситуації в Афганістані може потягнути за собою погіршення безпекової ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", — сказав він.