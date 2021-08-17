Наддержава США зазнала поразки в Афганістані – Савік Шустер "Все, що відбувається в Афганістані, в основному пов'язано зі США", - заявив журналіст

21:53, Вчора

Те, що відбувається в Афганістані, це трагедія і драма одночасно, США зазнали поразки.

Про це в програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» заявив журналіст Савік Шустер.

«Я думаю, що амністія, яку "Талібан" оголосив усім державним службовцям, це перший сигнал того, що вони хочуть постати перед світом уже більш-менш прийнятною політичною силою. Звичайно, це воєнізована організація, але там є політичне крило. Думаю, вони будуть робити все можливе, щоб не бути тим "Талібаном" 1996 року, коли в Кабулі йшли публічні страти, коли творилося свавілля. Зараз вони будуть цього уникати. Вони прекрасно розуміють, що світ, хочуть вони того чи ні, однак їх бачитиме, однак знайдуться люди в Афганістані, які на телефон знімуть щось і покажуть всім. Тому, думаю, таліби будуть набагато обережнішими і цивілізованішими. Це моє відчуття», - зазначив Шустер.

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Він також розповів, які зі світових держав можуть визнати державу талібів.

«З великих держав Китай вже заявив, що готовий до нормалізації відносин з урядом талібів. Росія заявила, що це залежить від їх поведінки, в Росії завжди так залежить від чиєїсь поведінки, а не російської. А США... ну вони, врешті решт, вели з талібами прямі переговори. Думаю, все, що відбувається в Афганістані, в основному пов'язано зі США. Тому що наддержава зазнала поразки, змушена вивести війська - і те, що відбувається зараз, дуже нагадує те, що відбувалося в Сайгоні (В'єтнам - ред.) 1975 року, це була трагедія і драма одночасно. Те саме відбувалося вчора в Кабулі. Думаю, що США доведеться змиритися з цією ситуацією, тому що мета, яку вони перед собою ставили, не була досягнута», - заявив журналіст.

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Нагадаємо, влітку війська НАТО та США розпочали останню фазу виведення військ з Афганістану, після чого в країні посилився наступ талібів. Рух "Талібан" 13 серпня захопив Герат і Кандагар – два найбільші афганські міста після столиці Кабула. 14 серпня армія талібів захопила центри ще чотирьох афганських провінцій. Після цього був взятий під контроль Кабул.

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман заявив, що ситуація в Афганістані, яку сьогодні обговорює весь світ, доводить українцям тезу про те, що ніхто і ніколи не прийде і не побудує за нас самих сильну державу – із міцною економікою і розвиненими інституціями:

"Афганістан мав 20 років, щоб побудувати розвинуту державу – з інституціями, сильною економікою. Але нічого не зробили. Афганці не могли не усвідомлювати, що так (з допомогою США) буде не завжди".