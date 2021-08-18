Росія створює дефіцит газу в Європі, щоб запустити "Північний потік-2" - ексміністр У газпромівських сховищах Європи на сьогодні найменші запаси

16:21, Сьогодні

Для прискорення сертифікації газопроводу "Північний потік-2", без якої неможлива його робота, Росія свідомо не закачує газ в європейські сховища, щоб потім маніпулювати на дефіциті газу. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів ексміністр енергетики Олексій Оржель, відповідаючи на питання, що є точкою неповернення, після якої зупинити роботу газопроводу буде неможливо.

"Я б пов'язував точку неповернення не тільки з адміністративними процедурами, сертифікацією і іншими елементами, але і з дефіцитом газу на ринку Європи. Ми всі знаємо, що "Газпром" не насичує європейський ринок, і робить це з такою метою, щоб в перших числах жовтня говорити, що "Північний потік-2" повинен забезпечити саме енергетичну безпеку та поставку газу, і тоді сертифікація проходитиме простіше", - сказав експерт.

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Оржель звернув увагу на те, що саме в газпромівських сховищах в Європі найменше газу на даний момент.

"Зараз найменші запаси саме у газосховищах Європи, якими оперує "Газпром". Думаю, цей варіант і розробляється Росією та буде реалізований", - сказав Оржель.

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Нагадаємо, США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва "Північного потоку-2". Вони зазначили, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до 10 років. Крім того, Німеччина продовжить просувати енергетичні проекти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Раніше ексміністр оборони України Анатолій Гриценко в ефірі "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін піднімає ціни на газ для Заходу і вже укладає ф'ючерсні контракти на газ з "Північного потоку-2". "Путін вже вважає, що" Північний потік-2 "працює, і вони на Московській біржі торгують обсягами, і цей газ вже законтрактовують європейці. І там ціна приблизно вдвічі менша, ніж зараз. Він грає з ними в кішки-мишки, він уже зараз використовує поки не як зброю, щоб бити по європейцях, він більше б'є по нас, але потім так само зможе грати з Європою, бити по Європі", - сказав Гриценко.