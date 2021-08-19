Це тільки слова — політолог про заяву Лукашенка щодо російської армії в Білорусі Політологиня Ольга Харламова вважає, що гучні заяви Лукашенка не матимуть наслідків

16:04, Сьогодні

Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що на території країни може розміститися армія Росії, не призведуть до реальних наслідків - про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила білоруська політологиня Ольга Харламова.

"На сьогодні слова про російську армію - це тільки слова. На сьогодні проводяться навчання з дуже невеликою присутністю російських солдатів. І я практично впевнена, що після закінчення цих навчань, як було два роки тому, російська армія залишить Республіку Білорусь. Можна навести нескінченну кількість прикладів, коли Олександр Лукашенко говорив дуже гучні, різкі заяви, за якими не наставало нічого. І ця заява, що на території Білорусі може бути розміщена вся російська армія, я впевнена, — це з такої категорії", — сказала вона.

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За словами політологині, білоруська влада й сама побоюється Росії.

"Для білоруської влади на сьогодні головною цінністю є сама влада. І вона робить все можливе, щоб цю владу зберегти. І погрозу з боку Російської Федерації вона зчитує і розуміє", — сказала вона.

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що допускає введення до Білорусі російських збройних сил, але тільки в разі загрози безпеці та крайньої потреби.

Аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко заявляв, що Лукашенко проти введення російських військ на територію Білорусі.

"Лукашенко завжди розумів і, я думаю, як і раніше розуміє, що якщо на територію Білорусі масово зайдуть російські війська, і не просто один раз на навчання, а більш-менш постійно, то в першу чергу це загрожуватиме владі самого Лукашенка. Тому що тоді де-факто територію Білорусі контролюватиме російська армія, а влада Лукашенка буде досить номінальною", — сказав він.

Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою.