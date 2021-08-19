Масові протести в Білорусі не відновляться - політолог "Залишилася дуже незначна дворова активність", - сказала Харламова

16:29, Сьогодні

У Білорусі залишилася незначна дворова активність противників режиму Олександра Лукашенка, масові протести більше не відновляться.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявила білоруський політолог Ольга Харламова.

«Ставлення до Світлани Тихановської в самій Білорусі змінилося. Тому що білоруська влада проводить зачистку інформаційного поля. Інформація, яка доходить до середнього умовного білоруського виборця, це відфільтрована інформація. Переважно це білоруське телебачення і, що найсумніше, - російське, яке останнім часом без купюр, без квот віщає на Білорусь. І ставлення до Тихановської змінилося в негативний бік. Тому що частина білорусів пов'язують Тихановську з санкціями, проблемами, збільшенням цін на комунальні послуги, подорожчанням товарів. У середнього білоруського виборця побудований логічний ланцюжок: вимога санкцій з боку опозиції - санкції - проблеми для мене», - заявила політолог.

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Вона також наголосила, що не вірить у відновлення протестів у Білорусі.

«Якщо ще взимку я сподівалась, що навесні ці протести відновляться, то на сьогодні майже зі 100% упевненістю змушена констатувати, що масові протести закінчилися. Залишилася дуже незначна дворова активність, коли насамперед жителі Мінська по 10-15 осіб намагаються якимось чином висловити своє ставлення до ситуації в країні», - зазначила Харламова.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Відтоді в країні проходили масові протести проти фальсифікації результатів виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушувала виступи, проти опозиції застосовувалися репресії. Згодом у зв'язку з жорстокими діями влади масові демонстрації в містах Білорусі припинилися.

Більшість демократичних країн світу, зокрема й Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

Раніше в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" білоруська політологиня Ольга Харламова зазначила, що заяви Олександра Лукашенка про те, що на території країни може розміститися армія Росії, не призведуть до реальних наслідків:

"На сьогодні слова про російську армію - це тільки слова. На сьогодні проводяться навчання з дуже невеликою присутністю російських солдатів. І я практично впевнена, що після закінчення цих навчань, як було два роки тому, російська армія залишить Республіку Білорусь. Можна навести нескінченну кількість прикладів, коли Олександр Лукашенко говорив дуже гучні, різкі заяви, за якими не наставало нічого. І ця заява, що на території Білорусі може бути розміщена вся російська армія, я впевнена, — це з такої категорії"