Талібан не буде слухатись Москву — політолог про становище Росії в регіоні Аркадій Дубнов розповів, чи зможе Росія зміцнити свій вплив в Афганістані за режиму талібів

11:01, Сьогодні

Росія не посилить вплив в Афганістані, але посилить у Центральній Азії — такий прогноз дав у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог, експерт з Центральної Азії Аркадій Дубнов.

"Треба розрізняти — посилення впливу Росії в регіоні чи в Афганістані. Якщо в Афганістані, то я не думаю, що прихід Талібану дозволить посилити російський вплив, тому що Талібан поводиться досить самостійно і живе власним життям. І лояльне ставлення Москви до Талібану зовсім не означає, що він буде слухатися Москву. Сьогодні заява Талібану з приводу сторіччя визнання Росією першого уряду незалежного Афганістану вже була досить образливою для Москви. Тому що таліби заявили, що вони перемогли Велику Британію, росіян, американців, а росіян свого часу вони перемогли так, що стерли з лиця землі назву СРСР. Це досить образливо", — сказав він.

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У Центральній Азії, за словами експерта, тільки Росія може захистити від загрози з боку талібів.

"Що стосується впливу Росії в регіоні, то так, звичайно, в Центральній Азії вплив істотно може зрости, тому що ніхто, крім Росії, не пропонує реальну військову допомогу від загроз з Афганістану. Це вже сьогодні відбувається, коли Росія демонструє свою готовність захищати, проводячи військові навчання з узбеками й таджиками. Звісно, Москва замість цього де-факто збільшує свою військову присутність у Центральній Азії", — сказав він.

Раніше експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що найбільше через події в Афганістані повинна переживати Росія. "Думаю, Росія зараз отримає на своїх південних рубежах таку головоломку, адже у Росії внутрішня ситуація теж не дуже", — сказав він.

Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну.

13 серпня Талібан захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня Талібан захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні.