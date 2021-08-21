"Росія може не пережити": журналіст спрогнозував нову війну за участю Талібану РФ може захлеснути хвиля біженців з Азії

20:33, Сьогодні

Рух "Талібан" після перемоги в Афганістані може почати експансію в азійські республіки колишнього СРСР, які Росія вважає своєю зоною впливу. Такий сценарій дуже турбує Кремль, оскільки загрожує РФ великою війною і навіть "знесенням державності".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Перша загальна паніка з приводу приходу до влади талібів вже потроху вщухла, і всім стало зрозуміло, що нічого суперкатастрофічного не відбулося, масових страт, насильства в Афганістані поки немає. Головні геополітичні гравці регіону - Туреччина, Росія, Іран, Пакистан, Індія, Китай - потихеньку це усвідомлюють і намагаються відповісти на найважливіше для себе запитання. США цікавить, як ця вся історія відіб'ється на їхньому іміджі у світі. Європу цікавить, чи не призведе це до сплеску тероризму. Китайців цікавить вплив талібів на уйгурів. А Індію і Пакистан цікавить, як це все вплине на ситуацію в Кашмірі. А для Росії та опосередковано України найважливіше питання інше - чи прийдуть таліби на північ, у держави Центральної Азії, які Росія вважає своїми, чи почнеться там друга афганська війна", - розповів журналіст.

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Як підкреслив Яковина, для Росії це серйозне питання, тому що якщо таліби підуть у Таджикистан, Узбекистан і Туркменістан, то Москва буде зобов'язана вступити у війну за ці держави, оскільки багато хто з них є членами Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

"Але перемогти в цій війні вона не зможе, оскільки жителі цих країн ненавидять ці диктаторські режими, що прогнили, й залюбки спробують щось інше, особливо якщо таліби зараз будуть поводитись абсолютно нормально", - вважає він.

Міжнародник також зазначив, що, в разі початку нової війни й встановлення режиму талібів у Середній Азії, до Росії, крім всього іншого, "побіжать мільйони або десятки мільйонів біженців, які можуть просто знести російську державність".

"Причому зупинити цих людей не буде чим, тому що південний кордон Росії - це голий степ, його технічно неможливо ніяк захистити. У 2015 році лише 1 млн біженців призвів до важкої кризи в ЄС. Росія може не пережити такої кризи, оскільки ресурсів у неї значно менше, а біженців буде значно більше. Тому Росія зараз підлещується всіляко до талібів. Лавров їх називає адекватними людьми, а посол Росії в Кабулі каже, що після приходу туди талібів там стало краще, ніж за американців", - заявив Яковина.

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Зазначимо, що представники угруповання "Талібан", яке визнане в Росії терористичним, в останні роки неодноразово відвідували Москву і вели переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

23 липня Лавров заявив, що таліби - "люди зі здоровим глуздом", пише "РИА Новости".

Міністр нагадав про візит делегації Талібану в Москву на початку липня і зустріч представника міністерства з ними. "Вони дуже чітко заявили, що вони не мають ніяких планів створювати проблеми для центральноазіатських сусідів Афганістану, що вони будуть безкомпромісно продовжувати боротися з ІДІЛ, і що вони готові обговорювати з іншими афганцями політичний устрій держави", - заявив глава МЗС РФ.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував конфлікт Росії з Талібаном. За його словами, талібів нема кому стримувати після того, як американці вийшли з Афганістану.

"Росія й Афганістан залишаються сам на сам, сильна армія Талібану, величезні гроші, наркотрафік. Мені здається, що в жовтні-листопаді може бути непередбачувана глобальна історія. Може бути дуже спекотно", - заявив журналіст.