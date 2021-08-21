Китай вибудовує в Азії альтернативне НАТО – Яковина "Китай за допомогою країн навколо себе вибудовує в Азії систему безпеки для себе і союзників", - сказав журналіст

23:07, Сьогодні

Китай вибудовує в Азії союз на зразок НАТО, зокрема за допомогою ситуації в Афганістані.

Про це в програмі «Сьогодні День Вихідний» на телеканалі «Україна 24» розповів журналіст Іван Яковина.

«Дуже важлива роль Китаю в питанні ситуації в Афганістані. Тому що Китай зараз за допомогою оточуючих його країн, і в тому числі цього нового Афганістану, вибудовує в Азії альтернативне НАТО, систему безпеки для себе і союзників. Але якщо НАТО - це добровільне партнерство незалежних країн, то тут зовсім інша система. Китай - в центрі, а у нього є підлеглі, залежні країни, васали його - Росія і Пакистан. А у Пакистану є свої васали - Білорусь і Афганістан», – заявив Яковина.

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«Загалом Китай зараз вибудовує цю потужну систему. Думаю, що поки він будує в Азії цю систему васалітету, можна сказати, феодальну систему, то одні васали на інших нападати не будуть. Тому, я думаю, таліби, швидше за все, будуть використані для боротьби з китайськими ворогами - Індією і якимось чином зі США», – додав журналіст.

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Нагадаємо, після того, як влітку 2021 року Альянс і США почали останній етап виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" активізувався на всій території країни. 13 серпня були захоплені два основних міста Афганістану після Кабула – Кандагар і Герат. Двома днями пізніше здвся і Кабул. Бойовики оголосили про захоплення влади по всій країні.

В ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина заявив, що рух "Талібан" після перемоги в Афганістані може почати експансію в азійські республіки колишнього СРСР, які Росія вважає своєю зоною впливу. Такий сценарій дуже турбує Кремль, оскільки загрожує РФ великою війною і навіть "знесенням державності":

"Перша загальна паніка з приводу приходу до влади талібів вже потроху вщухла, і всім стало зрозуміло, що нічого суперкатастрофічного не відбулося, масових страт, насильства в Афганістані поки немає. Головні геополітичні гравці регіону - Туреччина, Росія, Іран, Пакистан, Індія, Китай - потихеньку це усвідомлюють і намагаються відповісти на найважливіше для себе запитання. США цікавить, як ця вся історія відіб'ється на їхньому іміджі у світі. Європу цікавить, чи не призведе це до сплеску тероризму. Китайців цікавить вплив талібів на уйгурів. А Індію і Пакистан цікавить, як це все вплине на ситуацію в Кашмірі. А для Росії та опосередковано України найважливіше питання інше - чи прийдуть таліби на північ, у держави Центральної Азії, які Росія вважає своїми, чи почнеться там друга афганська війна".