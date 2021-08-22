Це початок кінця адміністрації Байдена - політик зі США про Афганістан План Байдена щодо виведення військ США провалився, стверджує Борис Пінкус

19:16, Сьогодні

Ситуація в Афганістані, де владу захопив рух "Талібан" може мати катастрофічні наслідки для адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"На жаль, у зв'язку з тим, що план Байдена щодо виведення наших військ провалився, швидше за все, війська там залишаться до тих пір, поки не буде вивезений останній так званий біженець. На жаль, Меркель і Байден погодили питання вивезення понад 3 млн афганських біженців... Це дуже погана ідея, яка підірве всю західну цивілізацію. Вона торкнеться і інтересів України теж. Меркель наполягає, щоб члени Євросоюзу брали біженців з Афганістану, я впевнений, вона буде пропонувати це і Зеленському. Це дуже погана ідея, яка ні до чого доброго не призведе", - вважає Пінкус.

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Як зазначив політик-республіканець, Байден зараз перебуває в розгубленості, "приймає хаотичні рішення, які, на жаль, не мають успіху".

"Я впевнений, що криза в Афганістані буде початком кінця адміністрації Байдена на посаді президента. І слава богу, щоб це сталося і Трамп повернувся в Білий дім, і тоді всі наші питання, зокрема відносини з Україною, будуть вирішуватися на належному рівні", - заявив він.

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Нагадаємо, влітку війська НАТО та США розпочали останню фазу виведення військ з Афганістану, після чого в країні посилився наступ талібів. Рух "Талібан" 13 серпня захопив Герат і Кандагар – два найбільші афганські міста після столиці Кабула. 14 серпня армія талібів захопила центри ще чотирьох афганських провінцій. Після цього був взятий під контроль Кабул.

Після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула, колишній президент США Дональд Трамп закликав свого наступника Джо Байдена до відставки. "Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив в Афганістані", - цитує слова Трампа DW.

Трамп вже неодноразово критикував плани Байдена щодо виведення військ США з Афганістану, стверджуючи, що він здійснив би виведення військ "зовсім інакше і набагато успішніше".

При адміністрації Трампа США в 2018 році почали прямі переговори з талібами в столиці Катару Досі. У лютому 2020 року сторони уклали угоду про терміни виведення американських військ з Афганістану. Виведення військ неодноразово відкладалося і почалося лише при Джо Байдені в травні поточного року.