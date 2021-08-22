Меркель поставила червону лінію перед Путіним — журналіст Іван Яковина прокоментував зустріч лідерів Німеччини і Росії в Москві

22:07, Вчора

Візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Москви та її зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним прокоментував журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це був останній візит Меркель в якості канцлерки. Через місяць у Німеччині відбудуться загальні вибори, після чого вона піде на пенсію. До речі, на пенсії вона отримуватиме близько 15 тисяч євро. Її візит до Москви варто вважати таким, що підводить риску під суперважливим періодом російсько-німецьких відносин. Я б тут зазначив кілька символічних моментів, на якій ноті закінчуються ці відносини ", - сказав він.

Читайте також: Меркель перейшла на бік агресора - ексрадник Путіна про переговори в Москві

Журналіст розповів, яку "червону лінію" для Москви поставила Німеччина.

"Важливо зазначити, що вона приїхала до Москви в річницю отруєння Олексія Навального. Я впевнений, що це не випадково було. Меркель на зустрічі з Путіним кілька разів вимагала звільнити Навального, який для неї став не чужим, тому що це саме Меркель фактично врятувала його від смерті. Вона дала зрозуміти Путіну, що якщо в тюрмі його вб'ють, то це стане червоною рискою для Росії, та її відносини із Заходом будуть припинені. Вона, думаю, також сказала Путіну, що ніякого визнання російських виборів у Держдуму не буде, оскільки ці вибори відбуватимуться зокрема й на території України - в Криму і на Донбасі. Я думаю, ці вибори взагалі ніхто не визнає, навіть Лукашенко", — сказав він.

Нагадаємо, Олексій Навальний 17 січня 2021 року повернувся до Росії з Німеччини, де він проходив курс лікування після отруєння речовиною "Новачок". Після прибуття його затримали в аеропорту "Шереметьєво".

Федеральна служба виконання покарань заявила, що він порушив режим у справі "Ів Роше", відповідно до якої він мав двічі на місяць з'являтися на реєстрацію в органи ФСВП.

Міський суд Москви на засіданні 2 лютого оголосив рішення у справі Олексія Навального - 2,5 роки ув'язнення та штраф 500 тисяч рублів (6600 доларів - ред.).