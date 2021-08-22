Захід хоче вбити клин між двома диктаторами — журналіст про Путіна й Лукашенка Іван Яковина розповів, що Меркель сказала Путіну про Лукашенка

22:45, Вчора

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти президент РФ Володимиру Путіну під час її візиту до Москвиу, що його підтримка самопроголошеного голови Білорусі Олександра Лукашенка дорого обійдеться Росії — про це розповів журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Відносини з Білоруссю — думаю, це була ще одна тема розмови Путіна і Меркель. Тому що Захід зараз все наполегливіше дає зрозуміти Путіну, що з Лукашенком ніхто більше не говоритиме і що відносини з Заходом Лукашенко вже повністю поховав, і Захід буде домагатися його відставки за допомогою санкцій", — сказав він.

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На думку Яковини, Захід хоче посварити двох диктаторів.

"Думаю, Меркель спробувала пояснити Путіну, що його підтримка білоруського диктатора, по-перше, не має сенсу, його все одно повалять, а по-друге, така підтримка буде дорого обходитися самій Росії. Зауважимо, що Захід зараз приймає санкції другого порядку, які будуть бити вже не по самій Білорусі, а по тих країнах, які надають Білорусі підтримку, тобто головним чином по Росії. Путін з точки зору Заходу та Меркель має засумніватися, що його підтримка Лукашенка за будь-яку ціну взагалі правильна і продуктивна. Заходу, по суті справи, потрібно вбити клин між двома диктаторами, Меркель постаралася зробити саме це", — сказав він.

Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.