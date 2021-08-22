23:20, Вчора

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту до Москви робила все можливе, щоб залагодити питання "Північного потоку-2" - про це розповів журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Дуже важлива тема для обговорення Меркель і Путіним у Москві — "Північний потік-2". Тут величезна кількість можливостей для торгівлі, тому що цей газопровід потрібен і росіянам, і німцям. Але для Німеччини в цьому питанні ситуація трохи краща, тому що для неї це лише комерційний проєкт, а для Путіна — це геополітична дубинка.

Меркель на зустрічі в Москві робила все можливе, щоб газ, з одного боку, через цю трубу йшов, а з іншого боку, щоб Путін не міг цією трубою розмахувати та загрожувати сусіднім країнам, зокрема, Україні. Наскільки я пам'ятаю, Меркель навіть зажадала від Путіна, щоб той продовжував поставки газу через українську ГТС і після 2024 року, коли закінчується відповідний контракт", — сказав він.