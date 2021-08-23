Є ще два питання — німецький політолог про "Північний потік-2" Андреас Умланд розповів, які проблеми є з запуском російського газопроводу

13:39, Сьогодні

Чому канцлерка Німеччини Ангела Меркель не залишилася в Києві після свого візиту на саміт "Кримської платформи", розповів німецький політолог Андреас Умланд в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Великі країни Заходу не представлені (на саміті "Кримської платформи" — ред.) прем'єр-міністрами або президентами. Є кілька глав держав або урядів, але серед великих країн... Зараз ось приїхали міністри. З Німеччини приїхав міністр економіки та енергетики, пан Альтмаєр", — пояснив він.

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Також експерт висловився про питання газопроводу "Північний потік", який вже завершує будувати Росія в обхід України.

"Потрібно сказати, що залишаються ще два процеси. Процес повної згоди всіх залучених сторін до експлуатації "Північного потоку-2" ще не завершений. Там ще є ціла низка юридичних ступенів, які потрібно подолати, щоб запустити цей "Потік". Також є питання, наскільки він буде експлуатуватися, там є обмеження, і у "Газпрому" ще можуть бути проблеми. Друге — паралельно тривають переговори про те, що якщо "Потік" дійсно запрацює, як складатимуться українсько-російські відносини, як відбуватиметься компенсація Україні, і є зелені проєкти. Є про що поговорити. І ще зовсім незрозуміло, коли і як "Північний потік" запрацює", — сказав він.

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Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.