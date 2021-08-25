Ганьба для всього світу - генерал жорстко висловився про ситуацію в Афганістані Таліби заявили, що після 31 серпня заборонять евакуювати людей і "будуть застосовувати інші підходи"

14:29, Сьогодні

Ситуація, що склалася в Афганістані після виходу американських військ і приходу до влади радикального ісламістського руху "Талібан", є ганебною для всього цивілізованого світу. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив військовий дипломат, генерал-майор Петро Гаращук.

"Військово-політична ситуація, що склалася в Афганістані, надзвичайно ганебна. Ганебна не тільки для жителів Афганістану, а й для всієї цивілізованої світової спільноти. Те, що я зараз бачу і чую, суперечить тим оцінками, які давалися вищим військово-політичним керівництвом у США і Брюсселі, й тому, що я бачив під час перебування в Афганістані в складі військового комітету НАТО", - сказав генерал.

Гаращук уточнив, що йдеться про розвиток в Афганістані цивільних інститутів, системи управління державою, армії тощо.

"Річ у тому, що деякі різночитання є і в формулюваннях деяких посадових осіб США, вони кажуть, що не вибудовувалася громадянська структура. Насправді я постійно чув, що вливаються шалені гроші платників податків США в розвиток governance, управління країною і збройними силами, підготовку збройних сил. І зараз - вихід, не просто вихід, а втеча. І в умах і серцях людей, які до цього причетні, створюється повний хаос", - сказав дипломат.

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Гаращук згадав, за яких обставин у 2010 році було звільнено американського генерала Стенлі Маккрістала, який різко висловлювався про політику США в Афганістані, чим викликав роздратування тодішнього президента Барака Обами.

"Коли генерал Маккрістал провів оцінку ситуації й надав її президенту Обамі, сказавши, що 125 млрд доларів потрібно вкласти в Афганістан, Обама сказав, що "краще ми приберемо Маккрістала", і прибрав його. Зараз ми бачимо, що вкладено більше трильйона доларів, і починається втеча з цієї країни не тільки військових, а й цивільних осіб. Зараз головне завдання, в тому числі й для України, - врятувати людей", - сказав Гаращук.

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Зазначимо, як передає видання "Настоящее время", таліби мають намір заборонити евакуацію людей після 31 серпня. Представник руху Забіулла Муджахід послався на якісь домовленості й заявив, що з 1 вересня таліби "будуть застосовувати інший підхід". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вимога "Великої сімки" - щоб бойовики дозволили всім охочим безперешкодно виїхати з країни й після 31 серпня.

Керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус вважає, що ситуація в Афганістані може мати катастрофічні наслідки для адміністрації президента Джо Байдена. "Я впевнений, що криза в Афганістані буде початком кінця адміністрації Байдена на посаді президента. І слава Богу, щоб це сталося, і Трамп повернувся в Білий дім, і тоді всі наші запитання, в тому числі відносини з Україною, будуть вирішуватися на належному рівні", - заявив він.