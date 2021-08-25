Макрону краще приїхати в Україну до жовтня, інакше буде пізно - дипломат Експосол України розповів, які теми можуть обговорювати президенти України та Франції

18:31, Сьогодні

Президенту Франції Емманюелю Макрону найкраще планувати візит в Україну до жовтня, інакше він може не відбутися. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав дипломат, експосол України у Франції та США Олег Шамшур.

"Дочекаймося зустрічі, я цим питанням займався досить давно, практично всі 6 років, які я був у Франції. Зараз це зі стадії можливого перейшло в стадію ймовірного. Але важливо, щоб відбувся сам візит, і важливо, щоб рішення про здійснення цього візиту було не пізніше жовтня, тому що після жовтня вже почнеться передвиборча кампанія, яка буде складною для Макрона, і тоді цей візит навряд чи відбудеться", - сказав Шамшур.

Дипломат нагадав, що останній візит президента Франції до України був у 1998 році, і за цей час накопичилося достатньо питань для обговорення.

"Фактором, який сприятиме візиту, є те, що зараз зберігається позитивна динаміка двосторонніх відносин, і головне, що є зрушення в економічній сфері. Що стосується змісту. Останній візит французького президента відбувся в 1998 році, накопичилося багато питань для обговорення. Серед головних буде питання врегулювання ситуації на Донбасі, мінський процес, також будуть питання, пов'язані з розвитком економічних відносин, та інші аспекти", - сказав Шамшур.

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Експосол також зазначив, що тон переговорів "повинен бути нормальним".

"Треба чітко розуміти й відстоювати свої інтереси, шукати сфери та питання, де є взаємний інтерес, саме таким чином може бути зсув. Я б не сказав, що перед президентом України стоїть надзвичайне завдання, можливо, таке ж як під час його візиту до Вашингтона", - сказав Шамшур.

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За даними МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили підготовку візиту Макрона в Україну.

16 квітня Володимир Зеленський відвідав Францію з візитом. Ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що цей візит можна розглядати як серйозний позитив для України. "Найкращий результат - це підтримка з боку Франції та Німеччини основних позицій, на яких стоїть українська делегація в ТКГ, і не тільки в ТКГ. Головне, чого, я сподіваюсь, варто очікувати, це домовленість про жорстке дотримання режиму припинення вогню і посилення системи верифікації. Для цього треба посилити здатність спостереження ОБСЄ, і давати реальну картину того, хто і що порушує, а також продовжити розведення сил", - зазначив ексміністр.