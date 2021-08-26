Ризики є — експерт про експансію "Талібану" за межі Афганістану Юрій Пойта розповів про найбезпечніше місце в Афганістані

16:40, Сьогодні

На території Афганістану, в якому владу захопили таліби, залишається близько 90 українців. Чи є для них якесь безпечне місце, розповів керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, аеропорт — це місце, де рівень безпеки найбільший. Аеропорт і місця зосередження посольств і дипломатичних представництв на території Кабулу. Ми знаємо, що Афганістан залишається в стані нестабільності, зокрема, військового характеру. Нині "Талібан" ще не зумів монополізувати використання сили. У складі "Талібану" є багато різних угруповань, і поки "Талібан" не зміг сформулювати вертикальну систему управління цими силовими засобами. Тому аеропорт — найбезпечніше місце, тому що він охороняється силами коаліції, і заходи безпеки там безпрецедентні, якщо можна так сказати щодо цієї країни", — сказав він.

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Пойта відповів на питання, чи буде "Талібан" розширюватися за межі Афганістану.

"Найбільше питання, яке залишається актуальним для країн Центральної Азії, для країн, які безпосередньо межують, — чи буде "Талібан" проводити зовнішню експансію, передусім військову, перекидання бойовиків, створення не тільки емірату, а й халіфату на території країн Центральної Азії. Поки відповісти на це питання складно, тому що "Талібан" не заявляє про наміри проведення такої експансії, але ризики є. Навіть більше не перекидання бойовиків, а поширення радикальної ідеології, тому що в країнах Центральної Азії значна частина населення може бути вразлива до цієї ідеології та приєднатися до терористичних угруповань", — сказав він.

Експерт додав, що провінція Панджер, яка єдина поки чинить опір талібам, швидше за все, буде здаватися "Талібану", тому що у неї немає підтримки зовнішніх гравців, а також вона не має прикордонного виходу до сусідніх країн. Він вважає, що це питання часу.

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Доповнимо, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що МЗС і посольство України в Таджикистані працюють над можливими способами евакуації українців з Афганістану, зокрема, із залученням логістичних можливостей західних партнерів. У пріоритеті евакуація українців, але не виключається і ймовірність евакуації іноземців, якщо для цього будуть можливості.

Влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.