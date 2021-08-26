Терористи користуються ситуацією — експерт про вибухи в Афганістані Експерт з безпеки прокоментував теракт біля аеропорту Кабула

20:11, Сьогодні

Влаштовані терористами вибухи в Кабулі прокоментував заступник директора міжнародного центру дослідження проблем безпеки Артем Конопкін у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Відповідно до першої домовленістю між США і рухом "Талібан" це виведення (військ — ред.) мало б відбутися до 11 вересня. Потім таліби скоротили час до 31 серпня. Союзники не встигнуть евакуювати всіх бажаючих, які зібралися на території аеропорту і поблизу аеропорту. Вибух стався біля входу в аеропорт, тобто можна говорити, що в самому аеропорту плюс-мінус безпечно, терористи не змогли туди пробратися і підірвали натовп на вході. Тут питання в тому, що саме зараз коаліція мобілізувала по максимуму військову авіацію, американці також мобілізували цивільну авіацію, і всього за минулу добу було вивезено 19 тис. осіб", — розповів він

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За словами експерта, терористи показують, що можуть проводити операції й при владі талібів.

"Ми бачимо, що кількість людей, які залишають Кабул, зростає, і, відповідно, терористи користуються ситуацією, щоб сіяти хаос. Уже зараз таліби заявили, що теракт скоїло відділення "Ісламської держави", так званий "Вілаят Хорасан", вони діяли й при уряді Афганістану, президенті Ашраф Гані, постійно атакували цілі в Кабулі, і після захоплення влади Талібаном нічого не змінилося. Вони зараз показують, що можуть здійснювати операції", — сказав він.

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Нагадаємо, біля аеропорту Кабула 26 серпня стався вибух, підірвався смертник. Інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. Щонайменше 13 людей загинули, серед загиблих є діти. Також є інформація про десятки поранених.

Пізніше стало відомо про другий вибух. За словами американських чиновників, щонайменше троє військових США отримали поранення.

Влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.