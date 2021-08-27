Теракти в Афганістані: Зеленський доручив терміново евакуювати українців У США оголосили траур і загрожують терористам ударом

10:52, Сьогодні

Якомога швидше евакуювати українців з Афганістану доручив президент Володимир Зеленський. Після терактів у Кабулі 26 серпня він висловив співчуття народам США та Афганістану, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Країни втратили понад сотню своїх громадян. В МЗС України доповіли: серед жертв українців немає. Але в Афганістані залишаються близько 90 наших земляків, і вони чекають на допомогу та повернення на Батьківщину.

На Білому Домі приспущені прапори, у Сполучених Штатах оголосили п'ятиденну жалобу за загиблими у Кабулі. Життя 13 американських військових забрали криваві атаки. Загинули також 90 афганців. Поранено, за офіційними даними, більш як півтори сотні людей, за неофіційними — більше тисячі! Два вибухи в Кабулі пролунали напередодні. Відповідальність за них взяла ІДІЛ. Пентагон стверджує – це тільки початок і атаки триватимуть.

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"Ми не пробачимо, не забудемо і знайдемо вас та змусимо заплатити", — з такими словами президент США Джо Байден виступив після кривавої атаки на аеропорт Кабула, звідки країни заходу нині поспіхом намагаються вивезти своїх громадян та афганських союзників.

У терактах США втратили 13 своїх морських піхотинців і одного медика. Ще 18 поранені. Всіх їх американський лідер називає героями та обіцяє помститися.

Загалом відомо про понад сотню загиблих і півтори сотні поранених. Смертник підірвав себе в натовпі біля перепускного пункту до аеропорту, який контролювали солдати США та Великої Британії. Вибух забрав і життя афганців, які тисячами чекають на можливість покинути країну, відколи владу там захопили таліби. Крім того, біля готелю в повітря злетіла замінована автівка.

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Відповідальність за серію атак узяла на себе так звана "Ісламська держава". Та сама, що торік у травні атакувала пологовий будинок у Кабулі. У Пентагоні заявили – терористи не зупиняться.

"Загроза від Ісламської держави надзвичайно реальна. Ми говорили про це за кілька днів до того, як це сталося, навіть за години до атаки. Ми вважаємо, що ці напади триватимуть. І ми робимо все, аби бути готовими", — заявив генерал, очільник Центрального командування збройних сил США Кеннет МакКензі.

Після вибухів президент наказав військовим завдати ударів по позиціях Ісламської держави. Попри теракти, з Афганістану США таки підуть, евакуацію продовжать. І після 31 серпня, коли спливає термін, шукатимуть можливостей вивезти людей.

"Нам не перешкодять терористи, ми не дозволимо їм зупинити нашу місію – ми продовжимо евакуацію. Я наказав нашим командувачам розробити план і завдати ударів по лідерах і об’єктах ісламської держави. Ми відповімо силою у тому місці і в той час, який оберемо самі. Ось що ви маєте знати: ці терористи не переможуть", — заявив Джо Байден.

Після терактів Кабул знову здригнувся від кількох вибухів. Пізніше США заявили – вони контрольовані. Це американці знищували склади боєприпасів, аби ті не дісталися талібам. Евакуація з аеропорту триває, попри небезпеку. Натовп охочих залишити країну — не лише на летовищі, але й на кордоні з Пакистаном. Хоча "Талібан" стверджує, що афганцям нічого не загрожує. Про завершення місій з вивезення людей вже заявили Німеччина, Бельгія, Угорщина, Нідерланди та Австралія.

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Влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.