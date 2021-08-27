В України завищені очікування — політолог про візит Зеленського до США Олексій Якубін заявив, що США хочуть віддати питання України Європі

16:57, Сьогодні

Про партнерство України та США після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтона розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олексій Якубін.

"Я думаю, що у нас завищені очікування від залучення Сполучених Штатів Америки в багато процесів. Неодноразово від політичного керівництва України звучали пропозиції, щоб США приєднались до Нормандського формату, Кримської платформи тощо. А США зараз знаходяться у такій ситуації, коли вони, навпаки, зменшують свою залученість до процесів у світі. Вже говорилося, що вони йдуть з Афганістану. В планах у них - піти з Іраку", — сказав він.

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За словами експерта, США хочуть передати питання України іншій країні.

"Колись був американський соціолог Рендалл Колінз, він це називав "перенапруження імперії". Ось вони зараз знаходяться в цьому стані, вони хочуть більше ресурсів кинути на внутрішні проблеми. І коли з боку Києва є бажання більше залучати Штати, то у Штатів є зворотна тенденція. Штати радше готові передати питання України своєму партнеру в Європі — це Німеччина", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в штаті Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Володимир Зеленський має вимагати у Байдена дві речі: організації ПДЧ в НАТО, і категоричної відмови від плану Штайнмаєра.

"Я впевнений, Зеленський може відстоювати національні інтереси України. Зараз його візит до Америки настільки важливий і необхідний, що я впевнений, Зеленський зможе зі своєю командою наполягти на своєму. Це дуже важливо. Байден шукає бали на тлі падіння його рейтингу, які піднімуть його рейтинг. Зеленський не повинен відступати ані на йоту", — сказав він.