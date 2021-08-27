В України завищені очікування — політолог про візит Зеленського до США

Олексій Якубін заявив, що США хочуть віддати питання України Європі

Марія
Ніколаєнко

Про партнерство України та США після поїздки президента Володимира Зеленського до Вашингтона розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олексій Якубін.

"Я думаю, що у нас завищені очікування від залучення Сполучених Штатів Америки в багато процесів. Неодноразово від політичного керівництва України звучали пропозиції, щоб США приєднались до Нормандського формату, Кримської платформи тощо. А США зараз знаходяться у такій ситуації, коли вони, навпаки, зменшують свою залученість до процесів у світі. Вже говорилося, що вони йдуть з Афганістану. В планах у них - піти з Іраку", — сказав він.

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За словами експерта, США хочуть передати питання України іншій країні.

"Колись був американський соціолог Рендалл Колінз, він це називав "перенапруження імперії". Ось вони зараз знаходяться в цьому стані, вони хочуть більше ресурсів кинути на внутрішні проблеми. І коли з боку Києва є бажання більше залучати Штати, то у Штатів є зворотна тенденція. Штати радше готові передати питання України своєму партнеру в Європі — це Німеччина", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки. 

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в штаті Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Володимир Зеленський має вимагати у Байдена дві речі: організації ПДЧ в НАТО, і категоричної відмови від плану Штайнмаєра.

"Я впевнений, Зеленський може відстоювати національні інтереси України. Зараз його візит до Америки настільки важливий і необхідний, що я впевнений, Зеленський зможе зі своєю командою наполягти на своєму. Це дуже важливо. Байден шукає бали на тлі падіння його рейтингу, які піднімуть його рейтинг. Зеленський не повинен відступати ані на йоту", — сказав він.

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