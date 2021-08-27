Експерт про вибухи в Афганістані: терористична загроза ІДІЛ збільшуватиметься Таліби випустили бойовиків ІДІЛ з в'язниць

19:29, Вчора

Після захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан" в країні зростатиме терористична загроза з боку ІДІЛ.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замікула, коментуючи теракти у Кабулі 26 серпня.

"ІДІЛ нікуди з Афганістану не зникав. Відносини ІДІЛ з талібами ворожі. Вже декілька років ці організації воюють, не сприймають одна одну. У них є ідейні, релігійні розбіжності. Тобто вони супротивники. Це не означає, що нам таліби мають бути більш симпатичні, ніж ІДІЛ. Тут, по суті, воюють два фундаменталістські зла", - розповів експерт.

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Як зазначив Замікула, вже давно точилися розмови, що "в результаті успіхів талібів із захоплення держави потенціал до здійснення терактів у ІДІЛ збільшуватиметься".

"Таліби відкривали тюрми, звідти тікали всі утримувані, бойовики ІДІЛ також. Ну і взагалі, наявний вакуум безпеки й стабільності в державі через захоплення влади зазвичай позитивно впливає на потенціал терористичних угруповань Ісламської держави", - пояснив він.

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Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня прогриміли два вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових.

Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ.

У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі.

"Ми не пробачимо, не забудемо, знайдемо вас і примусимо заплатити", - прокоментував трагедію президент США Джо Байден.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше евакуювати українців з Афганістану.