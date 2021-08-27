Американці в шоці: політик з США про реакцію на теракти в Афганістані Трагедія в Афганістані може мати продовження, вважає американський політик Борис Пінкус

20:09, Вчора

Після терактів в аеропорту Кабула, які забрали понад 100 життів, політична еліта США обурена і вимагає провести слухання в Конгресі щодо ситуації в Афганістані.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"Політична еліта в Америці вирує. Обидві партії в Конгресі сьогодні в шоці від того, що відбувається в Афганістані. Тим більше, що ця трагедія, яка мала місце в Афганістані, може мати продовження, на те є багато підстав. Тому сьогодні вирішується, як бути надалі? Сьогодні немає часу займатися аналізом, це буде зроблено в найближчому майбутньому. Гостро стоїть питання: як вивести американські війська і водночас не залишити в біді тисячі афганців, які протягом 20 років допомагали американцям в Афганістані", - розповів Пінкус.

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Політик зазначив, що у нього "немає віри в здатність Байдена вжити правильні заходи".

"Він каже: ми знайдемо, доб'ємо, покараємо - це все загальні слова, які не мають під собою віри, підстав. Тому сьогодні обидві партії, а демократи сьогодні теж обурені, вони не можуть знайти вихід, - вони закликають терміново до слухань у Конгресі з метою виявлення винних і покарання. Водночас сьогодні всі сили кинуті на те, щоб якомога швидше вивести війська і тих осіб, які допомагали американцям. Це велика тривога. Трамп заявив, що з "Талібаном" повинні бути інші розмови", - заявив він.

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Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня прогриміли два вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових.

Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ.

У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі.

"Ми не пробачимо, не забудемо, знайдемо вас і примусимо заплатити", - прокоментував трагедію президент США Джо Байден.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше евакуювати українців з Афганістану.