Росія перетворилася на авторитарну державу — Кулеба про права людини Дмитро Кулеба розповів, чому Росія становить загрозу

15:00, Сьогодні

Про те, яка ситуація в Росії стосовно свободи та прав людини, розповів у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Немає там свободи та прав людини. Росія благополучно перетворилася на авторитарну державу. Росія відмовилася, по суті, від зобов’язання виконувати рішення ЄСПЛ. Така Росія безумовно становить загрозу для України. Ми б хотіли, щоб Росія була демократичною державою. Але думаю, що насамперед цього мають хотіти російські громадяни. Доля російської держави знаходиться в їхніх руках", — сказав він.

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Кулеба побажав росіянам, щоб їх поважала влада.

"Влада завжди робить те, що громадяни дозволяють їй робити. Я знаю це і як громадянин, і як представник влади. Те, що в Україні ми живемо у вільній державі, де до людей ставляться з повагою – це наш здобуток, здобуток народу. Я бажаю росіянам досягнути цього так само – щоб їх поважали", — сказав він.

Раніше Кулеба заявив, що Україна розчарована заявою президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що країна нібито не готова до членства в Європейському Союзі.

"Ми розчаровані такими заявами й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія й Україна – безумовно, друзі та партнери", — заявив міністр.