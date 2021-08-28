Зустріч Байдена з Зеленським краще відкласти — журналіст про ситуацію в Афганістані Іван Яковина розповів, що роблять в Білому Домі після вибухів у Кабулі

16:53, Сьогодні

Теракти в Афганістані стали жорстоким ударом по рейтингу президента США Джо Байдена - про це заявив журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"20 років американці були присутні в Афганістані, і теракти 26 серпня — це завершення всієї історії, і закінчення американської присутності може закінчитися погано не тільки для американців, але і для всієї західної цивілізації. За останніми даними, 13 американських військових загинули, це стало жахливим ударом по Байдену, який до останнього сподівався, що у нього вийде провести евакуацію без втрат. Тепер Білий дім вирішив не ризикувати далі, і евакуацію згортають з огляду на її крайню небезпеку. Тепер звідти будуть вивозити тільки американських дипломатів і військових, а також особливо цінних афганців, типу міністрів. Всім іншим сказали чекати комерційних рейсів і вилітати самостійно. Якби з самого початку сказали, що "ми веземо лише громадян США", то, думаю, всього цього божевілля не було б, коли в аеропорт ринулися десятки тисяч людей, які не мали ніяких підстав і документів на евакуацію, в результаті чого була створена тиснява і хаос, що став причиною терактів", — сказав він.

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На думку Яковини, зустріч Байдена з президентом України Володимиром Зеленським краще відкласти.

"Рейтинг Байдена через це впав нижче 40%, це антирекорд з початку його правління, американці дуже розчаровані, проте вважають, що йти з Афганістану потрібно. В результаті цього Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю, головним партнером США в регіоні, на 1,5 доби. Я допускаю, що і візит Зеленського буде відкладений, тому що у Байдена зараз голова йде обертом, у нього на руках найкривавіша криза з початку його президентства, йому зараз не до європейських справ. Самому Зеленському було б розумно і делікатно попросити про перенесення зустрічі", — сказав він.

Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня пролунали вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових.

Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ.

У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі. "Ми не пробачимо, не забудемо, знайдемо вас і примусимо заплатити", — прокоментував трагедію президент США Джо Байден.