Експерт про теракти в Афганістані: завдання "Ісламської держави" - максимальний хаос Між ІД і Талібаном йде неоголошена війна

16:53, Сьогодні

Угруповання "Ісламська держава" (ІД) терактами в Афганістані намагається завдати максимального удару США, а також нав'язати переговори руху "Талібан", який захопив владу.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Наскільки ми можемо судити з повідомлень преси та самих заяв терористів, ці теракти скоюють терористи угруповання "Ісламська держава". Їхнє завдання - створити максимальний хаос у країні з двома ключовими моментами. Перший - завдати максимальної шкоди американцям, тобто продемонструвати, що саме "Ісламська держава", а не Талібан, продовжує воювати з американцями. І друге - це запропонувати талібам початок переговорів, тому що ці теракти скоєні з конкретною метою - не допустити того, щоб Талібан після евакуації американців розбирався з "Ісламською державою", - розповів Семиволос.

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Експерт нагадав, що з 2015 року відносини між цими двома терористичними угрупованнями напружені - "по суті, з того часу йде неоголошена війна між ними".

"Більш того, на тлі війни з "Ісламською державою" Талібан неформально співпрацював з американцями", - додав він.

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Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня прогриміли два вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових.

Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання ІД.

У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі.

"Ми не пробачимо, не забудемо, знайдемо вас і примусимо заплатити", - прокоментував трагедію президент США Джо Байден.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше евакуювати українців з Афганістану.