Росія зацікавлена в контролі наркотрафіку з Афганістану - політтехнолог Прибуток від торгівлі наркотиками з Афганістану становить 20 млрд доларів на рік

15:07, Сьогодні

Головний інтерес Росії в Афганістані, звідки США вивели свої війська, - контроль наркотрафіку. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив політтехнолог Тарас Семенюк.

"Наркотрафік. Ви не знали? 20 млрд доларів обігу на рік. Це страшні гроші, Афганістан завжди був, скажімо так, урожайним регіоном на опіати. Очевидно, що наркотик розходився по всьому світу. Росія хоче контролювати наркотрафік, звичайно ж, не продати і не віддати. Only business. Я вже не кажу про питання безпеки, ОДКБ і таке інше, загрозу сусіднім державам. Насамперед, це наркотрафік", - сказав Семенюк.

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Зазначимо, що Афганістан зараховують до країн так званого Золотого півмісяця, куди, крім нього, входять Пакистан й Іран, де розміщуються найбільші плантації опіумного маку. Клімат і ґрунт Афганістану несприятливі для ведення традиційного сільського господарства, однак в цих умовах добре росте мак. Місцеві селяни, щоб заробити собі на життя, віддають перевагу вирощуванню маку, оскільки це вигідніше. Вважається, що близько 90% світового обсягу героїну виробляється в Афганістані, а на території цієї країни поширена героїнова наркоманія.

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Раніше в ефірі "Україна 24" політичний експерт Ілія Куса висловив думку, що Росія не зможе чинити суттєвий вплив на події в Афганістані навіть після виведення звідти військ США. "Максимум, що Росія зараз отримає від ситуації в Афганістані, це можливість посилити свій вплив в країнах Центральної Азії як гарант безпеки кордонів", - вважає політолог.