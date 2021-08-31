США не будуть тиснути на нову владу в Німеччині через "Північний потік-2" - журналіст "США будуть вводити санкції проти російських юридичних осіб, але не проти німецьких", - сказав Еггерт

18:08, Сьогодні

США не захочуть створювати проблеми з новим урядом Німеччини після парламентських виборів у вересні через будівництво газогону «Північний потік-2».

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив російський журналіст Костянтин Еггерт.

«Я так розумію, що позиція адміністрації Байдена: ми будемо вводити санкції проти якихось російських юридичних осіб, які добудовують «Північний потік-2», але не будемо вводити санкції проти німецьких компаній. Це принципова позиція Байдена, яка пов'язана з бажанням налагодити відносини з союзниками. Я поки не бачу, як адміністрація Байдена може це змінити. Якщо говорити про Конгрес США, він може на це піти, але поки цього не сталося, і шанс добудувати газогін є», - зазначив журналіст.

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Він наголосив, що після відходу Ангели Меркель з посади канцлерки ФРН США не захочуть створити кризу з новим німецьким урядом.

«До того ж, якщо ми дивимося на опитування громадської думки в Німеччині, то цілком ймовірно, що канцлером стане соціал-демократ. Німецькі соціал-демократи - це завжди розмова про необхідність за будь-яку ціну підтримувати діалог з Росією. Соціал-демократи багато в чому були рушійною силою щодо газогону «Північний потік-2», не забуваймо, з якої партії постав Герхард Шрьодер. Деякі вважають, що згода Меркель на «Північний потік-2» і те, як вона це відстоювала, це було її зобов'язання перед соціал-демократами за велику коаліцію. Якщо соціал-демократи прийдуть до влади, вони будуть відстоювати «Північний потік-2» усіма можливими способами», - заявив Еггерт.

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Нагадаємо, Росія декілька років будує "Північний потік-2" у Німеччину в обхід України. За різними оцінками, вже завершено до 99% робіт з будівництва. Повноцінний запуск «Північного потоку-2» може серйозно знизити транзит газу через українську газотранспортну систему або навіть звести транзит до нуля. Раніше США і Німеччина підписали декларацію про завершення будівництва газопроводу. При цьому експерти не виключають, що запуск може бути відкладений або не запрацює на повну потужність. Зокрема, Вищий земельний суд німецького Дюссельдорфа зобов'язав оператора газопроводу "Північний потік-2" бути незалежним від російської компанії «Газпром», що передбачає неможливість для Росії закачувати газ на повну потужність.

Раніше у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина розповів, що російський газопровід "Північний потік-2" поки не працюватиме:

"Мені здається, що поки все для України йде дуже добре, ситуація розвивається в найбільш сприятливому напрямку, причому не тільки для України, але і для всього Заходу. Добрі новини з Німеччини, з Земельного суду Дюссельдорфа, який фактично вирвав отруйні зуби в улюбленого проєкту Володимира Путіна "Північного потоку". Завдяки судовим рішенням цей проєкт фактично втратить свої бойові якості. Якщо все зараз буде за законом, то, думаю, що з небезпечної зброї ця труба перетвориться на звичайний засіб доставки газу, і особливо загрожувати Україні не буде".