Путін дав Байдену інструкцію щодо України: Піонтковський розкрив подробиці За словами політолога, російський президент допустив прорахунок

19:09, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що президент США Джо Байден змусить Україну виконувати Мінські угоди в російському трактуванні, однак він помиляється.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Сьогодні Путін вустами свого прессекретаря Пєскова повторив Байдену ту інструкцію, яку дав йому в Женеві 16 червня, коли Путін відкрив свою пресконференцію фразою "мені здається, що пан Байден згоден зі мною з приводу безальтернативності Мінських угод". І Байден як слухняний учень цю фразу теж промимрив, за що отримав різку критику в США. Сьогодні Пєсков заявив, що США можуть переконати Україну виконувати Мінські угоди. Виконувати по-путінськи - значить легалізувати в правовому полі військово-терористичний плацдарм ОРДЛО, фактично зруйнувати українську державність", - зазначив російський політолог.

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Однак, за словами Піонтковського, Путін помиляється в двох аспектах:

"Що б не казав Байден, Україна визначила свою позицію. А по-друге, і самому Байдену американська глибинна держава не дозволить виступити з такою капітулянтською вимогою від Путіна".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена. На порядку денному робочого візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом головними темами будуть транзит газу через Україну та війна на Донбасі.