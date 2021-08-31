Навальному перед поверненням до Росії давали гарантії, що його не посадять - Гордон За словами журналіста, "Навальний, як і Ходорковський свого часу, повірив західним партнерам"

21:36, Сьогодні

Російському опозиціонеру Олексію Навальному перед поверненням до РФ з Німеччини давали гарантії, що його не заарештують.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Олексій Навальний, який, як і Ходорковський свого часу, повірив західним партнерам, що його не чіпатимуть в Росії... Йому дали гарантії, я про це знаю. І незабаром один із моїх гостей оголосить це привселюдно. Сумно, що Навальний повірив, що він повернувся, його прийняли, заарештували, і що він тепер сидить. Це дуже сумно. Взагалі все, що відбувається в Росії, так сумно - аж до сліз", - сказав журналіст.

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Нагадаємо, 20 серпня 2020 року російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний. Під час авіаперельоту з Томська до Москви Навальному стало зле, він знепритомнів, після термінової посадки літака його госпіталізували і ввели в кому. Через два дні його евакуювали до лікарні "Шаріте" в Німеччині.

14 грудня 2020 року Bellingcat та The Insider у співпраці з CNN, Der Spiegel та Фондом боротьби з корупцією опублікували спільне розслідування, де йдеться про причетність агентів ФСБ до отруєння Навального. Були названі прізвища восьми осіб, які стежили за Навальним і, ймовірно, намагалися отруїти його раніше.

17 січня 2021 року Олексій Навальний після лікування в Німеччині повернувся до Москви. Його заарештували просто в аеропорту.

Оскільки в політика був умовний вирок за звинуваченням у шахрайстві в так званій "справі Ів Роше", московський суд ухвалив замінити умовний термін реальним і відправив Навального в колонію на 2 роки 8 місяців.