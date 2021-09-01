Російська пропаганда стверджує, що візит Зеленського до США вже невдалий - журналіст "Російське телебачення підтримує найбільш мілітаристську, агресивну, мракобісну частину російської влади", - сказав Яковенко

12:13, Сьогодні

Російські пропагандистські телеканали вже подають візит президента України Володимира Зеленського до США як невдалий, підтримуючи найагресивнішу частину російської влади.

Про це в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

«Як реагують росіяни, сказати досить складно, тому що ми добре знаємо, як реагують російські канали ненависті, роблять свою роботу, займаються пропагандою. Зараз йде масована обробка російської громадської думки, що візит Зеленського в США - вже невдалий, кортеж у нього маленький, готель у нього поганенький, приїхав він невчасно, і краще б не приїжджав. Вчора цьому була присвячена головна пропагандистська програма «60 хвилин», - зазначив журналіст.

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«Детально говорили про те, в якому готелі він зупинився, що готель поганенький, правда, сказали, що 2 тис. доларів коштує проживання за добу - все детально розповідається, як він гуляв, в шортах гуляв і таке інше. Заздалегідь сміються. Насправді, це знущання - дуже характерна прикмета. Поки офіційної реакції Кремля не було. Російське телебачення підтримує найбільш мілітаристську, агресивну, мракобісну частину російської влади. Вони намагаються зрушити політику Кремля в бік більшої агресивності», - додав Яковенко.

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Нагадаємо, в США триває візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. 1 вересня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Низка зустрічей відбулася 31 серпня, заплановані зустрічі з американськими чиновниками і в найближчі дні.

Раніше в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» журналіст Іван Яковина заявив, що час для візиту президента України Володимира Зеленського до США - не дуже вдалий, йому варто було зустрічатися з президентом США Джо Байденом через місяць:

«Зеленському треба було приїжджати не зараз, а приблизно через місяць. Головне завдання Зеленського в цій поїздці, що треба переконати Байдена в тому, що треба вводити санкції проти «Північного потоку-2». Оскільки він вже домовився з Меркель на цю тему, від самого Байдена на цю тему домогтися нічого не можливо. Можливо було б домогтися від конгресменів і сенаторів, але їх зараз немає в місті, вони на канікулах».