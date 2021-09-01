Зеленський попросить Байдена оцінити ситуацію на Донбасі - Арестович Спікер ТКГ припустив, що український президент говоритиме про додаткових посередників

16:51, Сьогодні

Під час зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена український президент може попросити американського дати оцінку ситуації на Донбасі, виходячи з того, що саме Росія не дотримується домовленостей. Про це під час марафону "Американський прийом" на каналі "Україна 24" сказав радник делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Як мені здається, теми на переговорах розглядатимуться наступним чином. Перше - Росія не виконує мінські і нормандські домовленості, підриває їх прямо, а також паризькі домовленості вже з президентом Зеленським. Друге - саме це невиконання не дає встановити мир на Донбасі, як це було домовлено у всіх документах мінського і нормандського форматів. Росіяни відверто це саботують. Мабуть, президент Зеленський попросить США надати відповідну спільну оцінку таким діям Росії", - сказав спікер.

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Арестович допустив, що Зеленський поставить питання введення в переговори щодо Донбасу додаткового посередника, "ваги якого вистачить", щоб змусити Росію дотримуватися домовленостей.

"Зеленський, найімовірніше, скаже, що тільки новий або додатковий посередник, ваги якого в світі вистачить на те, щоб змусити Росію піти принаймні на виконання частини цих угод, наприклад, в гуманітарній сфері і сфері безпеки, повинен бути підключений до нормандського формату в тому чи іншому вигляді. Або повинен бути доданий новий формат. Розглядаються різні формати. Подивимося, про що домовляться президенти", - сказав Арестович.

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Нагадаємо, що зустріч президентів відбудеться у Вашингтоні 1 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Зустріч кілька разів переносили, планується, що президенти поговорять тет-а-тет і в розширеному складі, а після цього буде спільна заява.

Російський опозиціонер і адвокат Марк Фейгін вважає, що Росія усвідомила, що Джо Байден "буде обережний" і не стане змушувати Зеленського приймати умови Мінських угод в інтерпретації Москви. "Москва розраховувала, у будь-якому разі до останніх тижнів, поки не сталося загострення в Афганістані, що Байден змушуватиме Зеленського прийняти умови Мінських угод в інтерпретації Москви. На мою думку, зараз вони вже розуміють, що такої конфігурації переговорів не буде", - сказав Фейгін.