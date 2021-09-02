Росія дорого заплатить за агресію — експосол США при НАТО Олександр Вершбоу розповів, як США повинні підтримувати Україну

18:54, Сьогодні

Росія заплатить велику ціну за нову агресію — про це під час Київського безпекового форуму, який транслював телеканал "Україна 24", заявив дипломат, експосол США при НАТО Олександр Вершбоу.

"Є загроза, що зростає, з боку Росії, починаючи з відомих подій у Чорному морі, інцидент з US Defender, і останні події. Путін може сам подумати, що США відходять від свого глобального лідерства, і може захотіти випробувати й нас, і Україну новою агресією. Тому потрібен потужніший пакет санкцій", — сказав він.

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За словами дипломата, США повинні підтримати Україну в її прагненні до НАТО.

"Я також думаю, що коли йдеться про прагнення України до НАТО... Адміністрація (США — ред.) це прагнення підтримує, але дуже побоюється практично робити щось у цьому плані. І я хотів би, щоб під час роботи над стратегією 2030 для НАТО Адміністрація серйозно сприйняла європейські прагнення України й стала щось робити в цьому напрямку. Ми повинні більше допомагати Україні, як це вже робиться багатьма країнами - заохочувати країни НАТО частіше привозити в Україну свої війська для проведення навчань, виконання програм і для того, щоб показати, що Росія заплатить більшу ціну, якщо проявить нову агресію", — сказав він.

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Нагадаємо, у квітні 2008 року в Бухаресті відбувся 20-й саміт НАТО, де одним з питань було надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії. За інформацією ЗМІ, на саміті Володимир Путін натякнув тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що в разі вступу України до НАТО Росія може почати відторгнення Криму і частини східної України. У 2014 році почалася агресія Росії проти України, тоді як Україна так і не вступила до НАТО й не отримала ПДЧ.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" політолог Вадим Карасьов заявив, що Німеччина і Франція не хочуть вступу України до НАТО. "Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина - Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн", - сказав він.