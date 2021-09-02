Москва намагається вбити клин між Києвом і Вашингтоном — американський дипломат Олександр Вершбоу висловився про заяви Росії, де вона порівняла Україну з Афганістаном

21:26, Сьогодні

Російська влада буде вдаватися до будь-яких засобів, щоб представити Сполучені Штати як ненадійного партнера. Про це заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, який транслював телеканал "Україна 24", заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу.

Так він прокоментував заяву секретаря Ради безпеки Росії Патрушева про те, що США нібито залишать Україну так, як Афганістан.

"Це класичний приклад російської стратегії - вбити клин між Києвом та Вашингтоном, і вони будуть все можливе використовувати для цього, показуючи, що Сполучені Штати не є надійним партнером, союзником тощо. І росіяни дуже вправно це роблять, треба віддати їм належне. Добряче навчилися", — сказав Вершбоу.

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"Але моя відповідь як росіянам, так і українцям може полягати в тому, що Україна не є залишеною наодинці. НАТО і весь демократичний світ стоять поруч з Україною, підтримуючи її територіальну цілісність і суверенітет перед лицем агресії та зазіхань Росії на Крим, на схід України", — наголосив він.

Нагадаємо, 1 травня розпочалося офіційне виведення військ США і країн Північноатлантичного альянсу з афганських територій. Після цього ситуація в країні загострилася, активізувалися сили Талібану. 15 серпня бойовики оголосили про встановлення контролю на всій території Афганістану. 31 серпня США завершили виведення військ з Афганістану.

Днями секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив в інтерв'ю виданню "Известия", що прихильників американського вибору в Україні чекає ситуація, схожа на ту, що в цей час спостерігається в Афганістані. "Країна йде до розпаду, а Білий дім у певний момент і не згадає про своїх київських прихильників", — сказав він.