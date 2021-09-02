У російській школі вибухнув скандал з Путіним — подробиці Школяр виправив Володимира Путіна на уроці історії

23:26, Сьогодні

Скандал на уроці історії гримить на всю Росію. Володимир Путін, який нещодавно заходився створювати статті й переписувати минуле України, під час відкритого уроку з Історії, який він взявся проводити, вочевидь, заплутався - і в датах, і в назвах подій. Та зрештою російського президента вирішив виправити учень 11-го класу. Подробиці — у сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "країна 24"

Директорка школи, розцінила такий крок школяра, як зухвалість, але списала на молодість, в Кремлі взагалі похвалили, але чому федеральні канали одразу кинулись вирізати з ефіру цей фрагмент?

"Історична правда скріплює суспільство. Служить духовним, ціннісним фундаментом. Досі відкриваю підручники шкільні, з подивом читаю, що там написано. Ми заткнемо поганий рот тим, хто намагається переінакшити історію".

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Такі гучні висловлювання останніми часом можна почути чи не в кожному виступі Володимира Путіна. Російський президент намагається мати вигляд історичного арбітра. Мовляв, лише він може вирішувати, яка історія правдива, а яку потрібно переписати. Так, нещодавно Путін вирішив написати цілу статтю про нібито справжнє минуле України. Про історію розповідає під час інтерв'ю, на засіданнях уряду та навіть на з'їздах військово-історичної спілки — перед фаховими істориками. Зазвичай його слухають, затамувавши подих. Утім на зустрічі зі школярами у Владивостоку щось пішло не так.

"Чого Петро I семирічну війну вчинив? Че він зі шведами там 7 років воював?" "Ви хочете щось ще сказати?" Не вважайте за мою як би ... в загальному. Це називається не семирічна війна, а просто Північна війна. Ну, раз у нас урок історії, я хочу хлопцям швидко розповісти, Північна війна тривала з 1700 року по 1721 рік". "Так, 21". "Ну, уявіть, 21 рік тривала війна". "Так, це Північна війна, звичайно, спасибі".

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Цей відважний юнак — 17-річний Ніканор Толстих, учень 11 класу із Воркути. І нині ще й кумир російських соцмереж. Одні пишуть, що це перша публічна незгода, що почув Путін за останні 20 років. Інші жартують про його майбутнє.

"Школяр, що виправив президента щодо Семирічної війни, отримав сім років". "Хлопчика та його батьків хотіли покарати, але вони й так з Воркути". "Міністерство освіти вирішило перейменувати Північну війну на Семирічну, а Семирічну — на Північну".

Утім, вочевидь, не до жартів після цього інциденту було російським федеральним ЗМІ. Вони кинулися вирізати цей фрагмент з ефіру. Першою на захист Путіна стала директорка школи, де вчиться Ніканор. Вона назвала поведінку учня нахабством. Через це інцидент у соцмережах заходилися обговорювати ще більше. А на директорку посипався шквал критики. Зрештою спілкування зі школярами, яке мало підвищити рейтинг Путіна та "Єдиної Росії" напередодні парламентських виборів, навпаки, позначилося на репутації російської влади, вважає політолог Дмитро Орєшкін.

"Те, що він жартує з дітьми, це завжди додає будь-якому політикові балів. Інше питання, що на цей раз чомусь це раптом не працює. Холопи навколо виглядають огидно. Тому в цілому це шоу швидше пішло в мінус, ніж в плюс", — сказав він.

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Нині рейтинг путінської "Єдиної Росії" найнижчий за останні 14 років. За неї, як свідчать опитування, готові проголосувати трохи більше чверті виборців. Утім, це все одно більше, ніж у конкурентів. Чи вдасться "Єдиній Росії" утримати парламентську більшість — покажуть вибори 19-го вересня.